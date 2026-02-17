2026 मारुति ई विटारा की बुकिंग प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आई सामने

प्रकाशित: फरवरी 17, 2026 06:43 pm । स्तुति

मारुति सुजुकी ने ई विटारा को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। इस गाड़ी की इंट्रोडक्ट्री कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई मारुति ई विटारा मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट की कार है, जिसमें शानदार स्टाइलिंग, फीचर लोडेड केबिन और दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं।

लॉन्च होने के बाद अब ग्राहक इसकी बुकिंग से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि नई मारुति ई विटारा को ऑनलाइन कैसे बुक किया जा सकता है :-

इस इलेक्ट्रिक कार को कैसे बुक करें?

बुकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले नेक्सा ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट पर जाएं।

अपना नाम और मोबाइल नंबर डालें, फिर ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करें।

फोन पर भेजे गए ओटीपी को डालकर अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई करें।

अपनी पसंदीदा गाड़ी, वेरिएंट और कलर चुनें।

अब डीलरशिप चुनें, बाकी सभी डिटेल्स भरें और 21,000 रुपये का भुगतान करके बुकिंग प्रक्रिया पूरी करें।

पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और फिर गाड़ी के शोरूम में पहुंचने पर डीलरशिप आपसे टेस्ट ड्राइव के लिए संपर्क करेगी।

मारुति ई विटारा से जुड़ी जानकारी

मारुति ई विटारा की एक्सटीरियर डिजाइन काफी मॉडर्न और आकर्षक है। इसमें चौड़ा बंपर और बॉडी क्लैडिंग दी गई है जो इसे दमदार लुक देती है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में शार्प एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, स्लीक 3-पॉइंट मैट्रिक्स वाय-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, और डीआरएल्स की तरह वाय-शेप्ड डिजाइन वाली रैपअराउंड 3-पॉइंट मैट्रिक्स एलईडी टेललाइट दी गई है जो इसे अच्छी रोड प्रजेंस देने में मदद करेगी।

केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन ब्लैक और टैन कलर थीम के साथ नया डुअल स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसका डैशबोर्ड काफी हद तक डुअल स्क्रीन सेटअप से घिरा हुआ है। पीछे की तरफ इसमें बड़ी विंडो और इलेक्ट्रिक सनरूफ मौजूद होने के कारण स्पेशियस एक्सपीरिएंस मिलता है। बेहतर कंफर्ट के लिए इसमें पीछे वाली सीट पर स्लाइडिंग और रेक्लाइनिंग फंक्शन भी दिया गया है।

ई विटारा गाड़ी में डुअल स्क्रीन लेआउट (10.1-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट), 10-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, पीएम2.5 केबिन एयर फिल्टर, इंफिनिटी साउंड सिस्टम, राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी, और कई ड्राइव मोड जैसे फीचर दिए गए हैं।

भारत एनकैप से ई विटारा को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। सुरक्षा के लिए इसमें एक्स एयरबैग, फ्रंट और रियर ब्लाइंड-स्पॉट अलर्ट के साथ लेवल-2 एडीएएस सूट दिया गया है। इसके अलावा इसमें फ्रंट और रियर सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

मारुति ई विटारा भारतीय वर्जन में दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। यह एक फ्रंट-व्हील-ड्राइव कार है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 49केडब्लूएच 61केडब्लूएच पावर 144 पीएस 174 पीएस टॉर्क 193 एनएम 193 एनएम सर्टिफाइड रेंज (डब्लुएलटीपी साइकिल) 344 किलोमीटर 426 किलोमीटर

मुकाबला

मारुति ई विटारा का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6, विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7, एमजी विंडसर और एमजी जेडएस ईवी जैसी कारों से रहेगा।

आपको नई मारुति ई विटारा में कौनसी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।