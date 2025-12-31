महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से जुड़ी खास बातों पर डालिए एक नजर

प्रकाशित: दिसंबर 31, 2025 06:19 pm । स्तुति

हाल ही के समय की सबसे पॉपुलर महिंद्रा एसयूवी में से एक को पहला बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा इस बार भी बड़े दांव लगा रही है!

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को एक्सयूवी500 के ज्यादा बेहतर वर्जन के तौर पर भारत में 2021 में लॉन्च किया गया था। अपनी आकर्षक डिजाइन, शानदार केबिन, पावरफुल इंजन ऑप्शन और लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग क्षमताओं के कारण एक्सयूवी700 लोगों के बीच एक पॉपुलर चॉइस साबित हुई है।

अब कंपनी इस 3-रो एसयूवी कार को नया मिड-लाइफ अपडेट देने जा रही है। भारत में इसे महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से पेश किया जाएगा। महिंद्रा की इस अपडेटेड एसयूवी कार में क्या कुछ मिलेगा खास, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

नई पहचान और नया टॉप वेरिएंट

इस एसयूवी कार को एक्सयूवी700 की बजाए एक्सयूवी 7एक्सओ नाम के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह नाम कंपनी के नए ट्रेंड के हिसाब से है जिसमें वह अपने इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) मॉडल्स का नाम बदल रही है, जैसा कि एक्सयूवी 3एक्सओ (जिसे पहले एक्सयूवी300 कहा जाता था) के साथ हुआ था। ध्यान देने वाली बात है कि यह जनरेशन अपडेट की बजाए केवल एक मिड-लाइफ अपडेट होगा।

हाल ही में महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से जुड़ी एक जानकारी ऑनलाइन सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि महिंद्रा अपनी 3-रो एसयूवी कार में नया टॉप वेरिएंट एएक्स9 भी शामिल करेगी।

कितनी अलग दिखेगी?

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार का एक्सटीरियर लेआउट पहले जैसा ही होगा, लेकिन मौजूदा मॉडल से अलग दिखाने के लिए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव जरूर किए जाएंगे। जारी हुए पुराने स्पाय शॉट और नए टीजर के अनुसार, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में नई ट्विन-पॉड हेडलाइट, नई डिजाइन की ग्रिल और टेललाइट पर अपडेटेड इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट दिए जाएंगे। इससे पहले सामने आए टीजर वीडियो से संकेत मिले थे कि इस एसयूवी कार में एक्सयूवी700 में मिलने वाले मौजूदा कलर शेड के मुकाबले नए कलर ऑप्शन शामिल किए जा सकते हैं। यहां देखें एक्सयूवी 7एक्सओ के कलर ऑप्शन से जुड़ी जानकारी।

केबिन और फीचर

नए स्पाय शॉट और टीजर के अनुसार, एक्सयूवी 7एक्सओ में मल्टी-कलर्ड केबिन थीम, एक्सईवी 9एस और एक्सईवी 9ई जैसा नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और एक ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया जाएगा। एक टीजर में इस गाड़ी में डोर पेनल्स और डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग भी लगी हुई नजर आई थी।

इसमें ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए जाएंगे। इस गाड़ी में एक्सईवी 9एस की तरह रियर सीट वेंटिलेशन फीचर दिया जा सकता है। बेहतर प्रेक्टिकेलिटी के लिए इसमें रियर बेंच स्लाइडिंग फंक्शन के साथ दी जा सकती है।

सेफ्टी के लिए इसमें आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, 540-डिग्री कैमरा, सात एयरबैग (छह स्टैंडर्ड), लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। यहां देखें महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में एक्सयूवी700 के मुकाबले कौनसे टॉप 10 फीचर दिए जा सकते हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में एक्सयूवी700 वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का इलेक्ट्रिक वर्जन एक्सईवी 9एस भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यहां देखें एक्सईवी 9एस और मौजूदा एक्सयूवी700 का डिजाइन कंपेरिजन।

संभावित कीमत और फीचर

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को भारत में 5 जनवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस एसयूवी कार की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर से रहेगा।