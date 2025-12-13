2026 किआ सेल्टोस के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

29 Views

प्रकाशित: दिसंबर 13, 2025 10:16 am । स्तुति

नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार का ना केवल साइज बढ़ा है, बल्कि इसमें कई अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं

2026 किआ सेल्टोस से भारत में पर्दा उठ गया है। इस एसयूवी कार के नए वर्जन को पिछले वर्जन की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है और इसमें कई जरूरी अपडेट दिए गए हैं। नई किआ सेल्टोस कार 10 वेरिएंट में आएगी। 2026 किआ सेल्टोस कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे:

यहां देखें इस एसयूवी कार के वेरिएंट-वाइज फीचर से जुड़ी जानकारी:

किआ सेल्टोस एचटीई

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी एलईडी डीआरएल्स

एलईडी हेडलैंप

कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील

शार्क फिन एंटीना

डुअल-टोन इंटीरियर

रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम्स फैब्रिक सीट

स्टोरेज के साथ सेंटर आर्मरेस्ट फ्रंट और रियर चार्जिंग पोर्ट (ए और सी टाइप)

टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग

कीलेस एंट्री

पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप

मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल

क्रूज कंट्रोल

फ्रंट सीट के लिए हाइट-एडजस्टमेंट 10.25-इंच इंफोटेनमेंट

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले

सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

6 स्पीकर 6 एयरबैग

टीपीएमएस (हाईलाइन)

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

एबीएस के साथ ईबीडी

ईएससी

रियर पार्किंग सेंसर

आइएसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज

गाइडलाइन के साथ रियर पार्किंग कैमरा

नई किआ सेल्टोस कार के बेस वेरिएंट में कई अच्छे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ प्रॉपर इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में कई सारे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं जिसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल है, जो मुकाबले में मौजूद कई कारों में नहीं मिलता है।

यदि आपका बजट कम है तो आप इसका एचटीई वेरिएंट चुन सकते हैं क्योंकि इसमें सभी जरूरी फीचर मिलते हैं।

किआ सेल्टोस एचटीई (ओ)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी 16-इंच के स्टाइलिश व्हील

एलईडी कनेक्टेड एलईडी टेललैंप

रूफ रेल्स के लिए ग्लॉस ब्लैक फिनिश स्मोकी ब्लैक और ग्रे सेमी-लेदरेट सीटें

सेंटर आर्मरेस्ट और कप होल्डर के साथ 60:40 स्प्लिट रियर सीटें

रियर सेंटर आर्मरेस्ट के साथ रियर सीटें ट्रैक्शन कंट्रोल मोड और ड्राइव मोड

पैडल शिफ्टर्स कोई अंतर नहीं ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

एचटीई (ओ) वेरिएंट में कई अतिरिक्त कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। इसमें डुअल-टोन सेमी लेदरेट सीटें दी गई हैं जिससे इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम लगता है।

लोअर वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक फीचर दिया गया है जो कि एक अच्छा एडिशन है।

किआ सेल्टोस एचटीके

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी 17-इंच अलॉय व्हील्स (एटी के साथ) रियर विंडो सनशेड

टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग ऑटो फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक ओआरवीएम

रियर वाइपर

रियर डिफॉगर

पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ स्मार्ट की एचटीई / एचटीई (ओ) के जैसे रियर वाइपर

रियर डिफॉगर

अलॉय व्हील्स, रियर सनशेड, और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर मिड-वेरिएंट को एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाते हैं। इस गाड़ी में रियर वाइपर और रियर डिफॉगर जैसे फीचर के साथ आपको मानसून के दौरान और भी अच्छी सेफ्टी मिलेगी।

किआ सेल्टोस एचटीके (ओ)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कोई भी नहीं ब्लैक और ग्रे लेदरेट सीट

लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

एल्युमिनियम पैडल

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस फोन चार्जर

फ्रंट वेंटिलेटेड सीट (केवल एटी)

8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट (केवल एटी) लोअर वेरिएंट के जैसे



फ्रंट पार्किंग सेंसर

ऑप्शनल वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिसमें पैनोरमिक सनरूफ और डैशबोर्ड पर लेदरेट मटीरियल शामिल है जो इसके केबिन को अच्छा लुक देते है। इस गाड़ी के ऑटोमेटिक वेरिएंट में कई अतिरिक्त प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर फीचर कम स्पेस में गाड़ी को आसानी से पार्क करने में मदद करता है।

इस वेरिएंट से इसमें पैनोरमिक सनरूफ फीचर मिलना शुरू होता है। इसमें कई अच्छे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं जो इसे चुनने के लिए अच्छा मिड-वेरिएंट बनाते हैं।

किआ सेल्टोस एचटीएक्स

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी सिल्वर फिनिश के साथ फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

ग्रिल के लिए ग्लॉस फिनिश

एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स ग्रीन एक्सेंट और लेदरेट सीटों के साथ ब्राउन और ग्रे इंटीरियर

डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

कनेक्टेड कार फीचर्स

8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच डिस्प्ले

8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम कोई एडिशन नहीं

नई किआसेल्टोस कार एचटीएक्स वेरिएंट से काफी प्रीमियम लगती है। इस वेरिएंट में कई शानदार फीचर दिए गए हैं जिसमें अपडेटेड 12.3-इंच इंफोटेनमेंट यूनिट शामिल हैं।

डैशबोर्ड पर दिए गए सॉफ्ट टच मटीरियल और ब्रांडेड साउंड सिस्टम केबिन को शानदार वाइब देते हैं।

किआ सेल्टोस एचटीएक्स ए

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले साइड पार्किंग सेंसर

लेवल-2 एडीएएस

360-डिग्री कैमरा

नई किआ सेल्टोस कार के एचटीएक्स ए वेरिएंट में नया 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है जो कि सेमी-डिजिटल यूनिट से एक प्रॉपर अपग्रेड जैसा लगता है। इसमें कई सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं जिसमें एडीएएस शामिल है। इस वेरिएंट से इसमें 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है।

इस वेरिएंट को तभी चुनें जब आप गाड़ी को हाईवे पर ज्यादा चलाते हों और एडीएएस फीचर सच में आपके काम आए।

किआ सेल्टोस जीटीएक्स

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी डायनामिक वेलकम फंक्शन के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप

डार्क एक्सेंट और ग्लॉस ब्लैक फ्रंट बंपर

18-इंच के अलॉय व्हील व्हाइट एक्सेंट के साथ ब्लैक एंड व्हाइट डुअल-टोन इंटीरियर 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

ड्राइवर सीट और ओआरवीएम्स के लिए मेमोरी फंक्शन

ड्राइवर साइड वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन

ऑटो रिवर्स ओआरवीएम कोई भी नहीं कोई भी नहीं

जीटीएक्स सेल्टोस का ज्यादा एस्पिरेशनल वेरिएंट है जिसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई स्पेशल टच दिए गए हैं। इसकी इंटीरियर थीम अलग है और इसमें कई टॉप फीचर दिए गए हैं जिसमें ड्राइवर सीट के लिए पावर्ड लंबर एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन शामिल हैं।

जीटीएक्स वेरिएंट बड़े अलॉय व्हील्स के साथ काफी कूल लगता है, लेकिन इससे इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी प्रभावित हो सकती है।

सेल्टोस में कई सारे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी।

किआ सेल्टोस जीटीएक्स ए

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर साइड पार्किंग सेंसर

लेवल-2 एडीएएस

360-डिग्री कैमरा

एचटीएक्स ए वेरिएंट की तरह जीटीएक्स ए वेरिएंट में कई अतिरिक्त सेफ्टी फीचर और नया ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। यदि आपको जीटी-लाइन वेरिएंट में स्पोर्टी फिनिश चाहिए तो आप इस वेरिएंट को चुन सकते हैं।

सेल्टोस के जीटीएक्स ए वेरिएंट में शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है और यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो फीचर के साथ बिलकुल भी समझौता नहीं करना चाहते हैं।

आप नई किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा के बीच कंफ्यूज है? यहां देखें इन दोनों कारों का कंपेरिजन।

किआ सेल्टोस एक्स-लाइन (जीटीएक्स और जीटीएक्स ए वेरिएंट पर बेस्ड)

एक्सटीरियर इंटीरियर कंफर्ट इंफोटेनमेंट सेफ्टी ग्लॉस फ़िनिश के साथ फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

डार्क एक्सेंट के साथ साइड डोर गार्निश

18-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील

एक्स्ट्रा कलर ऑप्शन ब्लैक और ग्रीन डुअल-टोन इंटीरियर कोई भी नहीं कोई भी नहीं कोई भी नहीं

जीटीएक्स और जीटीएक्स ए वेरिएंट के साथ उपलब्ध एक्स-लाइन वेरिएंट एसयूवी कार को स्पोर्टी लुक देता है। इसमें अलग डुअल-टोन इंटीरियर थीम और कुछ डार्क एक्सेंट दिए गए हैं जो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को बढ़ावा देते हैं।

एक्स-लाइन वेरिएंट में दो कलर ऑप्शन : एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट (केवल एक्स-लाइन वेरिएंट में) और ऑरोरा ब्लैक पर्ल दिए गए हैं।

मुकाबला

नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार का मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और स्कोडा कुशाक से रहेगा।

