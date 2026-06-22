2026 किआ सेल्टोस एचटीएक्स (ए) Vs जीटीएक्स : इस एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदना है फायदे का सौदा?

प्रकाशित: जून 22, 2026 06:50 pm । स्तुति

2019 में लॉन्च होने के बाद से ही किआ सेल्टोस भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पेक्ट एसयूवी में से एक रही है। यह गाड़ी अपने फीचर लोडेड वेरिएंट, शानदार पैकेज और अच्छी फैमिली अपील देने के लिए जानी जाती है। इस साल के शुरुआत में किआ ने न्यू जनरेशन सेल्टोस को पेश किया है, जिसमें नए डिजाइन का एक्सटीरियर, स्पेशियस केबिन, और एडवांस फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन मिलने जारी है। 2026 किआ सेल्टोस कार 10 वेरिएंट : एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, एक्स-लाइन, जीटीएक्स (ए), और एक्स-लाइन (ए) में आती है।

एचटीएक्स (ए) वेरिएंट में लंबी फीचर लिस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है। जबकि, जीटीएक्स वेरिएंट में ज्यादा कीमत पर कई एक्सटीरियर अपडेट मिलते हैं जो इसे दूसरे वेरिएंट से ज्यादा स्पोर्टी दिखाते हैं। क्या आपको इसका एचटीएक्स (ए) वेरिएंट लेना चाहिए या फिर अपना बजट बढ़ाकर स्पोर्टी जीटीएक्स वेरिएंट को चुनना चाहिए? चलिए जानते हैं इस कंपेरिजन के जरिए :-

कीमत

वेरिएंट नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल टर्बो पेट्रोल डीजल एमटी सीवीटी आईएमटी डीसीटी एमटी एटी किआ सेल्टोस एचटीएक्स (ए) 16.71 लाख रुपये 18.01 लाख रुपये - 18.81 लाख रुपये 18.31 लाख रुपये 19.61 लाख रुपये किआ सेल्टोस जीटीएक्स - 18.41 लाख रुपये - 19.21 लाख रुपये - 19.81 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार है।

भारत में किआ सेल्टोस के बेस एचटीई पेट्रोल एमटी वेरिएंट की कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है। इस कंपेरिजन के दोनों वेरिएंट किआ सेल्टोस के टॉप वेरिएंट हैं।

एचटीएक्स (ए) वेरिएंट की कीमत 16.71 लाख रुपये से शुरू होती है और इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आईएमटी गियरबॉक्स को छोड़कर बाकी सभी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। जीटीएक्स वेरिएंट की कीमत एचटीएक्स (ए) से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें सभी इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।

डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट में 20,000 रुपये और पेट्रोल ऑटोमेटिक में 40,000 रुपये के मामूली अंतर को देखते हुए, यह सवाल उठता है कि जीटीएक्स वेरिएंट में ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिलता है जो फीचर लोडेड एचटीएक्स (ए) वेरिएंट में नहीं दिया गया है, और क्या सेल्टोस के टॉप वेरिएंट जीटीएक्स पर अपग्रेड करना सही होगा? किआ सेल्टोस के जीटीएक्स वेरिएंट में ज्यादा कीमत पर क्या कुछ खास मिलता है, जानेंगे आगे :-

यहां देखें 2026 किआ सेल्टोस की कीमत से जुड़ी जानकारी।

एक्सटीरियर

इन दोनों वेरिएंट की डिजाइन और स्टाइलिंग में कई सारे अंतर देखने को मिलते हैं। एचटीएक्स (ए) वेरिएंट में क्लीन और सिंपल स्टाइलिंग मिलती है, जबकि जीटीएक्स वेरिएंट जीटी-लाइन ट्रिम के तहत आता है और इसमें स्पोर्टी स्टाइलिंग मिलती है। लुक्स के मामले में यह दोनों वेरिएंट लगभग एक जैसे हैं, लेकिन जीटीएक्स वेरिएंट के एक्सटीरियर में कई स्पोर्टी एलिमेंट मिलते हैं जो इसके नाम को बिलकुल सही ठहराते हैं।

एचटीएक्स (ए) वेरिएंट में आगे की तरफ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल के साथ ऑल-एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल्स और एलईडी फॉगलाइट दी गई हैं। इसमें चौड़ा फ्रंट बंपर दिया गया है जिस पर बॉडी क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है। जबकि, जीटीएक्स वेरिएंट में कई सारे स्पोर्टी जीटी-लाइन स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं जिनमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ एलईडी डीआरएल्स, और डार्क गनमेटल फिनिश वाली फ्रंट ग्रिल शामिल हैं। इसका आगे वाला बंपर बॉडी कलर्ड इंसर्ट, ग्लॉसी-ब्लैक क्लैडिंग और डार्क गनमेटल फिनिश वाली स्किड प्लेट के साथ काफी अलग दिखता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो भले ही यह दोनों वेरिएंट दिखने में एक जैसे लगते हों, लेकिन एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए इनमें कई बदलाव जरूर किए गए हैं। एचटीएक्स (ए) वेरिएंट में ऑटोमेटिक फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स, ग्लॉस ब्लैक फिनिश्ड रूफ रेल्स और डुअल-टोन ओआरवीएम्स, सिल्वर मेटेलिक साइड डोर गार्निश के साथ चौड़ी बॉडी क्लैडिंग और 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। जबकि, जीटीएक्स वेरिएंट में बॉडी कलर्ड साइड डोर एक्सेंट के साथ ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, नियॉन ब्रेक कैलिपर्स, मड फ्लैप्स और बड़े 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में फ्लैट और स्पोर्टी टेलगेट डिजाइन, कनेक्टेड एलईडी टेललाइट, इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना दिया गया है। इनमें सबसे बड़ा अंतर रियर बंपर पर देखने को मिलता है, जहां एचटीएक्स (ए) वेरिएंट में लोअर वेरिएंट वाला बंपर बॉडी क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ दिया गया है, वहीं जीटीएक्स वेरिएंट में बॉडी कलर्ड इंसर्ट, ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और डार्क गनमेटल स्किड प्लेट के साथ स्पोर्टी बंपर मिलता है।

2026 किआ सेल्टोस एसयूवी कार में 12 अलग-अलग कलर ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

इंटीरियर

एचटीएक्स (ए) और जीटीएक्स वेरिएंट में काफी हद तक एक जैसा डैशबोर्ड लेआउट मिलता है, जिसमें प्रीमियम मटीरियल और डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जो काफी मॉडर्न और आकर्षक लगता है। इन दोनों वेरिएंट के बीच सबसे बड़ा अंतर केबिन थीम का है, क्योंकि जीटीएक्स वेरिएंट जीटी-लाइन ट्रिम के तहत आता है और इसमें स्पोर्टी थीम अपनाई गई है।

एचटीएक्स (ए) वेरिएंट के केबिन में नियॉन ग्रीन एक्सेंट के साथ प्रीमियम डुअल-टोन ब्राउन और ग्रे कलर थीम और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच लेदरेट गार्निश और डोर पैड पर लेदरेट फिनिश दी गई है। इसमें थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर डुअल-टोन फिनिश मिलती है, जो केबिन के एस्थेटिक्स के साथ काफी जचती है।

जबकि, जीटीएक्स वेरिएंट के केबिन में व्हाइट एक्सेंट के साथ स्पोर्टी स्मोकी ब्लैक और व्हाइट कलर थीम, ब्लैक रूफ लाइनिंग और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें आगे वाली सीटों पर चौड़ा मैश-टाइप एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। डैशबोर्ड और डोर पैड पर इसमें सॉफ्ट टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें किआ की प्रीमियम कारों वाला थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो ब्लैक और व्हाइट डुअल-टोन फिनिश के साथ काफी स्पोर्टी लगता है।

इन दोनों वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स, एलईडी पर्सनल लैंप, रियर विंडो सनशेड, और रिक्लाइन फंक्शन व रियर पार्सल शेल्फ के साथ 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

फीचर

इन दोनों वेरिएंट की फीचर लिस्ट काफी लंबी है क्योंकि यह दोनों ही सेल्टोस लाइनअप के टॉप वेरिएंट हैं। इनका केबिन काफी मॉडर्न और टेक्नोलॉजी लोडेड है, लेकिन जीटी-लाइन ट्रिम के तहत आने वाले जीटीएक्स वेरिएंट में स्पोर्टी केबिन मिलता है। इन दोनों वेरिएंट में एक जैसे फीचर नहीं मिलते हैं, लेकिन हर वेरिएंट में कुछ खास मिलता है जो उन्हें एक अलग पहचान देता है।

सेल्टोस के एचटीएक्स (ए) वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-स्पीकर वाला प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम, आगे की तरफ वेंटिलेटेड सीटें, 5-इंच टचस्क्रीन कंट्रोल पैनल के साथ डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, रिलैक्सेशन पोजिशन (सिर्फ ऑटोमैटिक में) वाली 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फ़ंक्शन वाली स्मार्ट की, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और स्पोर्टी अलॉय पैडल जैसे फीचर दिए गए हैं।

यह सभी फीचर जीटीएक्स वेरिएंट में भी मिलते हैं, लेकिन इसमें 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कमी है। इसके अलावा जीटीएक्स वेरिएंट में पावर लंबर एडजस्टमेंट के साथ 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट और ओआरवीएम्स के लिए मेमोरी सेविंग, ड्राइवर सीट के लिए पावर्ड रिलैक्सेशन मोड और रिवर्स करने पर ओआरवीएम्स का ऑटो-एडजस्टमेंट जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

यहां देखें किआ सेल्टोस के वेरिएंट वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

एचटीएक्स (ए) और जीटीएक्स दोनों सेल्टोस लाइनअप के टॉप वेरिएंट है, ऐसे में इनमें सेफ्टी के मामले में काफी कुछ खास मिलता है। इन दोनों वेरिएंट में ज्यादातर एक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है: एचटीएक्स (ए) में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर मिलते हैं जिसकी जीटीएक्स वेरिएंट में कमी है। इन दोनों वेरिएंट के सेफ्टी फीचर पर विस्तार से डालते हैं एक नजर :-

एचटीएक्स (ए) और जीटीएक्स वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ब्रेक असिस्ट, हिल-स्टार्ट असिस्ट, सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक, रियर पार्किंग कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटोमैटिक हेडलाइट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, क्रूज कंट्रोल, रियर वाइपर और डिफॉगर, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, स्पीड-सेंसिंग और इम्पैक्ट-सेंसिंग ऑटो डोर लॉकिंग/अनलॉकिंग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

भले ही एचटीएक्स (ए) वेरिएंट को जीटीएक्स वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया हो, लेकिन इसमें लेवल-2 एडीएएस के साथ 21 ऑटोनॉमस फीचर, साइड पार्किंग सेंसर और डिजिटल क्लस्टर में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री पार्किंग कैमरा दिया गया है। यदि आप यह सभी फीचर चाहते हैं तो जीटीएक्स (ए) वेरिएंट में अपग्रेड कर सकते हैं।

इन दोनों वेरिएंट के ऑटोमेटिक वर्जन में ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पैडल शिफ्टर्स और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

किआ सेल्टोस कार में तीन इंजन ऑप्शन : एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक टर्बो-पेट्रोल और एक डीजल इंजन दिए गए हैं, जिनमें से सभी इंजन ऑप्शन इस कंपेरिजन के दोनों वेरिएंट के साथ मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन:-

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल सिलेंडर की संख्या 4 4 4 पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी / 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबील ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एचटीएक्स (ए) वेरिएंट में टर्बो पेट्रोल इंजन को छोड़कर बाकी दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। जबकि, जीटीएक्स वेरिएंट में तीनों इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।

यहां देखें नई किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

कारदेखो का क्या है कहना…

एचटीएक्स (ए) वेरिएंट 2026 किआ सेल्टोस लाइनअप के सबसे महंगे वेरिएंट में से एक है, और यह अपनी लंबी फीचर लिस्ट और लेवल-2 एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर के साथ अपनी कीमत को बिलकुल वाजिब ठहराता है। फीचर के मामले में इसमें लगभग हर जरूरी चीज मिलती है और इसमें कई सारे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे इसे बढ़त मिलती है।

20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये ज्यादा खर्च करके आप जीटीएक्स वेरिएंट ले सकते हैं जो कि जीटी-लाइन पैकेज का हिस्सा है। इसमें कई सारे एक्सटीरियर एलिमेंट और ज्यादा स्पोर्टी केबिन मिलता है, जो युवा पीढ़ी को जरूर पसंद आएगा। इसमें एचटीएक्स (ए) वेरिएंट जैसी फीचर लिस्ट मिलती है, हालांकि इसमें एडीएएस और कई अतिरिक्त फीचर की कमी है। यदि आप कोई मैनुअल गाड़ी चाहते हैं तो यह वेरिएंट लेना आपके लिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें सभी इंजन के साथ केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ही ऑप्शन मिलता है।

यदि आप कोई मैनुअल गाड़ी लेना चाहते हैं और टॉप वेरिएंट चुनना चाहते हैं तो एचटीएक्स (ए) वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इस वेरिएंट में वो सभी फीचर मौजूद हैं जिनकी आपको जरूरत होगी। वहीं, अगर आप स्पोर्टी स्टाइल और यूनीक लुक वाली कोई कार लेना चाहते हैं, तो जीटीएक्स वेरिएंट आपको बिलकुल निराश नहीं करेगा।