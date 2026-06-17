2026 किआ सेल्टोस एचटीके vs एचटीके (ओ): क्या ऊपर वाले वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए?

प्रकाशित: जून 17, 2026 09:31 am । सोनू

नई जनरेशन किया सेल्टोस को भारत में पहली तिमाही में लॉन्च किया गया था, और ये आते ही पॉपुलर हो गई। नया प्लेटफॉर्म, नया एक्सटीरियर डिजाइन, नया केबिन और अपडेट फीचर लिस्ट ने इस एसयूवी कार को पॉपुलर बनाने में मदद की है, जबकि इसमें इंजन ऑप्शन पहले वाले ही दिए गए हैं। 2026 किआ सेल्टोस एसयूवी कार 10 वेरिएंट्स: एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, एक्स-लाइन, जीटीएक्स (ए), और एक्स-लाइन (ए) में उपलब्ध है।

एचटीके (ओ) को लाइनअप में पैसा वसूल एचटीके वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया गया है और अतिरिक्त पैसों में कई एक्सट्रा फीचर दिए गए हैं। एचटीके वेरिएंट अभी भी रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी सुविधाओं और कुछ अतिरिक्त फीचर के साथ अच्छा विकल्प बना हुआ है। तो क्या आप अच्छे फीचर वाला एचटीके वेरिएंट लेना चाहेंगे, या फिर ज्यादा फीचर वाले एचटीके (ओ) वेरिएंट के लिए अपना बजट बढ़ाएंगे? आइए विस्तार से जानते हैं:

2026 किआ सेल्टोस एचटीके vs एचटीके (ओ): कीमत

वेरिएंट किआ सेल्टोस एचटीके किआ सेल्टोस एचटीके (ओ) अंतर पेट्रोल एमटी 13.11 लाख रुपये 14.21 लाख रुपये (- 1.10 लाख रुपये) पेट्रोल सीवीटी 14.41 लाख रुपये 15.51 लाख रुपये (- 1.10 लाख रुपये) टर्बो पेट्रोल आईएमटी 13.91 लाख रुपये 14.99 लाख रुपये (- 1.08 लाख रुपये) टर्बो पेट्रोल डीसीटी — 16.31 लाख रुपये — डीजल एमटी 14.71 लाख रुपये 15.81 लाख रुपये (- 1.11 लाख रुपये) डीजल एटी 16.01 लाख रुपये 17.11 लाख रुपये (- 1.10 लाख रुपये)

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है

2026 किआ सेल्टोस बेस मॉडल एचटीई पेट्रोल एमटी की कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है, एचटीके और एचटीके (ओ) वेरिएंट निचले वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किए गए हैं।

एचटीके वेरिएंट की कीमत 13.11 लाख रुपये से शुरू होती है और इसमें टर्बो-पेट्रोल डीसीटी को छोड़कर सभी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। एचटीके (ओ) वेरिएंट को एचटीके के ठीक ऊपर पोजिशन किया गया है और इसकी कीमत इससे 1.11 लाख रुपये ज्यादा है, और यह सभी इंजन व गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध है।

1.11 लाख रुपये के अंतर को देखते हुए, यह सोचना लाजमी है कि ऊंचे वेरिएंट पर अपग्रेड करना सही है या नहीं, खासकर तब जब एचटीके वेरिएंट में सभी जरूरी चीजें पहले से मौजूद हैं लेकिन कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी है। आइए जानते हैं अतिरिक्त पैसे खर्च करने पर एचटीके (ओ) में क्या खास मिलता है:

यहां सेल्टोस की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें।

2026 किआ सेल्टोस एचटीके vs एचटीके (ओ): एक्सटीरियर

सेल्टोस के डिजाइन की बात करें तो दोनों वेरिएंट एक जैसे दिखते हैं। इनमें टॉप मॉडल्स वाला स्टाइल तो नहीं है, लेकिन ये बेस मॉडल से काफी अच्छे दिखते हैं।

दोनों वेरिएंट में आगे ऊंची, फ्लेट बोनट लाइन और एक बड़ी ब्लैक फिनिश ग्रिल दी गई है, जिसके दोनों तरफ एलईडी डीआरएल लाइटिंग के साथ ऑल-एलईडी हेडलाइटें लगी हैं। आगे मोटा बंपर इसे और खास बनाता है, जिसमें नीचे की तरफ एक एयर इनलेट और एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है। दोनों वेरिएंट में एलईडी फॉगलाइट नहीं दी गई है। हालांकि एचटीके (ओ) में अतिरिक्त फीचर के तौर पर आगे पार्किंग सेंसर दिया गया है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो एचटीके और एचटीके (ओ) दोनों वेरिएंट में 17-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं और इनका बॉडी शेप एक जैसा है। इनमें मोटी बॉडी क्लेडिंग, ग्लॉस ब्लैक फिनिश रूफ रेल्स, ऑटोमैटिक फ्लश-टाइप डोर हैंडल और ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

पीछे की तरफ, एचटीके और एचटीके (ओ) दोनों वेरिएंट में स्पोर्टी दिखने वाली कनेक्टेड एलईडी टेललाइटें दी गई हैं, जो साफ-सुथरे और फ्लेट टेलगेट पर लगी हैं। बंपर के निचले हिस्से में एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट और बॉडी क्लेडिंग दी गई है। पीछे से इसे ज्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और एक शार्क फिन एंटीना दिया गया है।

2026 किआ सेल्टोस 12 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। यहां सभी कलर ऑप्शन के बारे में ज्यादा जानकारी पाएं।

2026 किआ सेल्टोस एचटीके vs एचटीके (ओ): केबिन

अब इनके केबिन की बात करते हैं... 2026 सेल्टोस के दोनों वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट काफी साफ-सुथरा और आकर्षक है। इनमें ड्यूल-टोन ब्लैक और ग्रे केबिन थीम के साथ कुछ मैट ब्लू इनसर्ट दिए गए हैं। इनमें सॉफ्ट-टच मैटेरियल का अभाव है, जो टॉप मॉडल्स में दिए गए हैं। केबिन में डोर पेडल, स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड सिल्वर एलिमेंट्स भी देखे जा सकते हैं।

एचटीके वेरिएंट की सीटों पर स्मोकी ब्लैक और ग्रे सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, लेकिन एचटीके (ओ) वेरिएंट में लेदरेट फिनिश है। दोनों वेरिएंट में किआ का नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, और एचटीके (ओ) वेरिएंट में ड्यूल-टोन लेदरेट चढ़ा है।

दोनों वेरिएंट में आगे स्टोरेज के साथ एक सेंटर आर्मरेस्ट, पीछे सेंटर आर्मरेस्ट और पीछे विंडो सनशेड भी दिए गए हैं। सभी पांचों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, जबकि पीछे वाली सीट को झुकाया जा सकता है और ये 60:40 रेश्यो में बंटी हुई है। साथ ही अतिरिक्त सुविधा के लिए पीछे एक पार्सल शेल्फ भी है। एचटीके (ओ) का सबसे बड़ा हाइलाइट एक ड्यूल-पैन पैनोरमिक सनरूफ है, जिससे केबिन ज्यादा खुला-खुला और प्रीमियम लगता है।

2026 किआ सेल्टोस एचटीके vs एचटीके (ओ): फीचर

किआ सेल्टोस की फीचर लिस्ट काफी बड़ी है और सभी वेरिएंट में फीचर को अच्छे से बांटा गया है, ताकि हर वेरिएंट कुछ खास लगे। यहां हम जिन दोनों वेरिएंट की बात कर रहे हैं उनकी फीचर लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन एचटीके (ओ) वेरिएंट में कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी फीचर दिए गए हैं, जिससे केबिन ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगता है।

सेल्टोस एचटीके वेरिएंट में कई अच्छे खासे फीचर हैं, जिनमें एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 12-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ एक 4.2-इंच कलर टीएफटी एमआईडी, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फंक्शन के साथ स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, पीछे वेंट्स के साथ एक मैनुअल एसी, पीछे विंडो सनशेड, पीछे एक पार्सल शेल्फ, और एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल है।

एचटीके (ओ) वेरिएंट में इनके अलावा एक पैनोरमिक सनरूफ, एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, एलईडी पर्सनल लैंप्स और स्पोर्टी अलॉय व्हील जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। अगर आप ऑटोमैटिक कार लेते हैं, तो आपको आगे वेंटिलेटेड सीट और रिलेक्स पोजिशन के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे देने होंगे।

यहां आप किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में विस्तार से देख सकते हैं।

2026 किआ सेल्टोस एचटीके vs एचटीके (ओ): सेफ्टी

किआ सेल्टोस में काफी सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जो इसे सुरक्षित कार बनाते हैं। दोनों वेरिएंट की सेफ्टी फीचर लिस्ट करीब एक जैसी है जिससे इनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है।

एचटीके और एचटीके (ओ) दोनों वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, पीछे कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम, पीछे वाइपर और डिफॉगर, टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर साइड विंडो वन-टच अप/डाउन, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉकिंग, इंपेक्ट-सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉकिंग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और सभी पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

एचटीके (ओ) में अतिरिक्त फीचर के तौर पर आगे पार्किंग सेंसर दिया गया है, जो तंग पार्किंग स्पेस में इसे पार्क करने में मदद करता है।

दोनों वेरिएंट के ऑटोमैटिक वर्जन में ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पेडल शिफ्टर और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 किआ सेल्टोस एचटीके vs एचटीके (ओ): इंजन

किआ सेल्टोस तीन इंजन ऑप्शन: एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, एक टर्बो-पेट्रोल और एक डीजल इंजन में उपलब्ध है, और सभी इंजन के साथ मैनुअल व ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। यहां जिन वेरिएंट का कंपेरिजन हो रहा है, उन दोनों में ये सभी विकल्प उपलब्ध हैं। हालांकि, एचटीके वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं है। यहां इनके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल सिलेंडर की संख्या 4 4 4 पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी / 7-स्पीड डीसीटी [केवल एचटीके (ओ)] 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

यहां किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

कारदेखो का क्या है कहना

2026 किआ सेल्टोस का एचटीके वेरिएंट अपनी लंबी फीचर लिस्ट और सेफ्टी की वजह से सबसे ज्यादा पैसा वसूल वेरिएंट है। एसयूवी कार का एक्सटीरियर डिजाइन भी काफी आकर्षक है, जिससे यह देखने में कार का बेस मॉडल नहीं लगता है। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली सभी चीजें मौजूद हैं, और जो लोग रोजाना चलाने के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं उनके लिए एचटीके एक अच्छा वेरिएंट है। हालांकि इसमें कुछ फीचर की कमी है, और यहीं पर एचटीके (ओ) वेरिएंट काम आता है।

एक लाख रुपये ज्यादा देकर आप एचटीके (ओ) वेरिएंट ले सकते हैं। इसे उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो अपनी कार में मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहते हैं। बाहर से तो यह वैसी ही दिखती है, लेकिन अंदर एक पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर हैं जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम और शानदार बनाते हैं। भारी ट्रैफिक में ड्राइव को आसान बनाने के लिए इसमें आगे पार्किंग सेंसर भी दिया गया है।

दोनों में से किसी एक को चुनना हो ता एचटीके वेरिएंट ज्यादा किफायती और पैसा वसूल कार है, लेकिन एक लाख रुपये ज्यादा देकर आप अपनी कार में प्रीमियम फीचर पा सकते हैं, जो रोजाना इस्तेमाल तो नहीं आते हैं लेकिन आज के समय में ये आपको अच्छे लग सकते हैं। अगर आप रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बजट फ्रेंडली कार लेने की सोच रहे हैं जो बेसिक जरूरतों को पूरा करे और जिसमें अच्छे फीचर भी हो, तो सेल्टोस का एचटीके वेरिएंट आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप अतिरिक्त फीचर के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं तो एचटीके (ओ) अतिरिक्त कीमत को सही ठहराता है।