2026 किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) vs एचटीके: एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: जून 15, 2026 01:47 pm । सोनू

किआ ने इस साल की शुरुआत में न्यू जनरेशन सेल्टोस को लॉन्च किया। इसे नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और अंदर व बाहर नए डिजाइन के साथ बेहतर फीचर दिए गए हैं, हालांकि इसमें पहले वाले इंजन ऑप्शन को बरकरार रखा गया है। किआ सेल्टोस 2026 मॉडल 10 वेरिएंट: एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, एक्स-लाइन, जीटीएक्स (ए), और एक्स-लाइन (ए) में उपलब्ध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर तरह के ग्राहक के लिए सेल्टोस कार मौजूद है।

एचटीई (ओ) को बेस मॉडल एचटीई के ऊपर पोजिशन किया गया है और यह सेल्टोस के सबसे किफायती वेरिएंट में से एक है। एचटीई (ओ) वेरिएंट में रोजाना इस्तेमाल वाले ज्यादातर जरूरी फीचर दिए गए हैं। एचटीके वेरिएंट एचटीई (ओ) के ऊपर वाला वेरिएंट है, जिसमें एक लाख रुपये ज्यादा कीमत पर कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। तो क्या आपको एचटीई (ओ) वेरिएंट लेना चाहिए या फिर एचटीके वेरिएंट के लिए अपना बजट थोड़ा बढ़ाना चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं:

2026 किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) vs एचटीके: कीमत

वेरिएंट नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल टर्बो पेट्रोल डीजल एमटी सीवीटी आईएमटी डीसीटी एमटी एटी किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) 12.11 लाख रुपये 13.41 लाख रुपये 12.91 लाख रुपये - 13.71 लाख रुपये 14.99 लाख रुपये किआ सेल्टोस एचटीके 13.11 लाख रुपये 14.41 लाख रुपये 13.91 लाख रुपये - 14.71 लाख रुपये 16.01 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन इंडिया के अनुसार है

2026 सेल्टोस की कीमत 10.99 लाख रुपये शुरू होती है, जबकि एचटीई (ओ) की प्राइस 12.11 लाख रुपये है। एचटीके वेरिएंट को एचटीई (ओ) के ठीक ऊपर पोजिशन किया गया है और सभी पावरट्रेन ऑप्शन में इसकी कीमत करीब एक लाख रुपये ज्यादा है। दोनों वेरिएंट्स में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी को छोड़कर सभी पावरट्रेन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं।

दोनों वेरिएंट्स की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है और ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि क्या पहले से फीचर से भरपूर एचटीई (ओ) वेरिएंट लेना चाहिए या फिर ऊपर वाले वेरिएंट्स पर अपग्रेड करना चाहिए। आइए जानते हैं ज्यादा पैसे खर्च करने पर एचटीके वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है:

यहां किआ सेल्टोस की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें।

2026 किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) vs एचटीके: एक्सटीरियर

किआ सेल्टोस के दोनों वेरिएंट एक जैसे दिखते हैं, और इनके ज्यादातर डिजाइन एलिमेंट्स एक जैसे हैं। हालांकि एचटीई (ओ) वेरिएंट की तुलना में एचटीके वेरिएंट में केवल कुछ डिजाइन अपडेट किए गए हैं।

सामने वाले हिस्से की बात करें तो यहां दोनों वेरिएंट्स में एलईडी डीआरएल के साथ ऑल-एलईडी हेडलाइटें दी गई हैं जो एक ब्लैक फिनिश बड़ी ग्रिल में इंटीग्रेटेड हैं। आगे मोटा बंपर है जिसमें नीचे की तरफ एयर इनलेट के साथ एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है। इनमें एलईडी फॉगलाइट नहीं दी गई है, जो टॉप मॉडल्स में मिलती है।

साइड से एचटीई (ओ) और एचटीके दोनों वेरिएंट एक जैसे हैं और इनमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश रूफ रेल्स, मोटी बॉडी क्लेडिंग, फ्लश-टाइप डोर हैंडल, और ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। एचटीई (ओ) में 16-इंच स्टाइलिश स्टील स्टील व्हील दिए गए हैं, जबकि एचटीके वेरिएंट में 17-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। हालांकि, 1.5-लीटर मैनुअल वेरिएंट में अभी भी छोटे 16-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं। एचटीके वेरिएंट में ऑटोमैटिक फ्लश डोर हैंडल भी दिए गए हैं जो एचटीके के एक्सटीरियर में मुख्य बदलाव हैं।

पीछे वाले हिस्से की बात करें तो यहां एचटीई (ओ) और एचटीके दोनों में साफ-सुथरा और फ्लेट टेलगेट डिजाइन के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललाइटें दी गई हैं। पीछे वाले बंपर में एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट इंटीग्रेट की गई है, ऐसा ही डिजाइन आगे वाले बंपर पर भी है। पीछे से और खास बनाने के लिए कार में एक शार्क-फिन एंटीना और एक इंटीरियर स्पॉइलर दिया गया है। एचटीके वेरिएंट में पीछे एक छिपा हुआ वाइपर और डिफॉगर भी दिया गया है।

2026 किआ सेल्टोस में 12 कलर ऑप्शन दिए गए हैं। यहां आप इसके सभी रंगों के बारे में जान सकते हैं।

2026 किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) vs एचटीके: केबिन

केबिन की बात करें तो सेल्टोस में साफ-सुथरा डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट्स में ड्यूल-टोन ब्लैक और ग्रे केबिन थीम के साथ हल्के पेस्टल-ब्लू इनसर्ट दिए गए हैं। दोनों वेरिएंट की सीटों पर एक जैसी स्मोकी ब्लैक और ग्रे सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढी हैं। लेकिन शुरुआती वेरिएंट होने के कारण, इनमें सॉफ्ट-टच मैटेरियल का अभाव है जो हम टॉप मॉडल्स में देख सकते हैं। इन दोनों वेरिएंट में नए 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ इंफोटेनमेंट और एमआईडी कंट्रोल्स, और पेडल शिफ्टर्स (केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट में) भी दिए गए हैं। केबिन में डोर पेड, स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड सिल्वर एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इसे अंदर से प्रीमियम फील देते हैं।

दोनों वेरिएंट में स्टोरेज के साथ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। सभी पांचों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, जबकि पीछे वाली सीट पर 60:40 रेश्यो में स्प्लिट-फोल्ड के साथ रिक्लाइनिंग फंक्शन भी दिया गया है। एचटीके वेरिएंट में अतिरिक्त सुविधा के तौर पर पीछे विंडो सनशेड और एक पीछे पार्सल शेल्फ दी गई है।

2026 किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) vs एचटीके: फीचर

हमेशा से सेल्टोस की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी फीचर लिस्ट रही है, और यह चीज इसके दोनों वेरिएंट्स पर लागू होती है। किआ ने इसमें बेस वेरिएंट से कई शानदार फीचर दिए हैं। एचटीई (ओ) वेरिएंट में वे सभी फीचर हैं जो आप इस प्राइस वाली कार से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन एचटीके वेरिएंट में कुछ और फीचर जोड़े गए हैं जिन्हें शायद ही कोई मिस करना चाहेगा।

सेल्टोस एचटीई (ओ) वेरिएंट में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, एक 12-इंच सेमी-डिजिटल एमआईडी क्लस्टर, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स के साथ एक मैनुअल एसी, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

एचटीके वेरिएंट को एचटीई (ओ) पर तैयार किया गया है। इसमें पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ एक स्मार्ट की और प्रॉक्सिमिटी ऑटो-अनलॉक फंक्शन, पीछे विंडो सनशेड, पीछे एक पार्सल शेल्फ, और टिल्ट व टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

यहां किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

2026 किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) vs एचटीके: सेफ्टी

नई सेल्टोस के साथ, किआ मोटर्स ने बेस मॉडल से अच्छी सुरक्षा सुनिश्चित की है। दोनों वेरिएंट में करीब-करीब एक जैसे सेफ्टी फीचर हैं, और इनमें अंतर बहुत कम है। हालांकि, एचटीके वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त खूबियां भी हैं जो कई लोगों के लिए काम की हो सकती है।

एचटीई (ओ) और एचटीके दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, पीछे कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), मैनुअल डे-नाइट आईआरवीएम, ड्राइवर साइड विंडो वन-टच अप/डाउन, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपेक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉकिंग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर मिलते हैं।

एचटीके वेरिएंट में पीछे वाइपर और डिफॉगर, टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, और ऑटो-फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम जैसे अतिरिक्त फंक्शन दिए गए हैं।

कुछ खास सेफ्टी टेक्नोलॉजी दोनों वेरिएंट के ऑटोमैटिक वर्जन में ही मिलती है, उनमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पेडल शिफ्टर्स, और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड शामिल हैं।

2026 किआ सेल्टोस एचटीई (ओ) vs एचटीके: इंजन

किया सेल्टोस में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें एक डीजल, एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल है। एचटीई (ओ) और एचटीके दोनों वेरिएंट में सभी इंजन दिए गए हैं। ग्राहक मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन चुन सकते हैं, हालांकि टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आईएमटी गियरबॉक्स दिया गया है और दोनों वेरिएंट में डीसीटी गियरबॉक्स का विकल्प नहीं दिया गया है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन

यहां किआ सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

कारदेखो का क्या है कहना

एचटीई (ओ) वेरिएंट 2026 किआ सेल्टोस के सबसे स्मार्ट और किफायती वेरिएंट्स में से एक है। कीमत के हिसाब से एचटीई (ओ) वेरिएंट में अच्छी सुविधा और सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिससे इसमें आपको जरूरी फीचर की कमी महसूस नहीं होगी। हालांकि एचटीके वेरिएंट की तुलना में इसमें कई फीचर की कमी है, फिर भी एचटीई (ओ) एक अच्छा वेरिएंट है।

एचटीके वेरिएंट की प्राइस एचटीई (ओ) से करीब एक लाख रुपये ज्यादा है, लेकिन इसमें दिए गए अतिरिक्त सेफ्टी फीचर और सुविधा इसकी कीमत को सही ठहराती है। अगर आप रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बजट फ्रेंडली कार ढूंढ रहे हैं, जो बुनियादों जरूरतों को पूरा करे और जिसमें अच्छे फीचर भी हों, तो सेल्टोस का एचटीई एचटीई (ओ) वेरिएंट आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन, अगर आप अतिरिक्त फीचर के लिए ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं तो एचटीके वेरिएंट भी आपको निराश नहीं करेगा।

यह भी देखें: किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस