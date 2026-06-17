सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स Vs एक्स-लाइन : कौनसा टॉप वेरिएंट खरीदें?

    जीटीएक्स और एक्स-लाइन दोनों टॉप वेरिएंट के काफी करीब हैं, लेकिन इनमें से कौनसा वेरिएंट ज्यादा बेहतर है?

    प्रकाशित: जून 17, 2026 01:19 pm । स्तुति

    22 Views
    • Write a कमेंट

    Kia Seltos 2026

    किआ सेल्टोस को भारत में सबसे पहले 2019 में पेश किया गया था। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सेल्टोस ने एक अलग ही छाप छोड़ी है। अपने प्रीमियम लुक्स, लंबी फीचर लिस्ट और कई सारे इंजन ऑप्शन की वजह से सेल्टोस ने अच्छी लोकप्रियता हासिल की है। अब न्यू जनरेशन सेल्टोस अपनी नई डिजाइन, बेहतर अपमार्केट केबिन, अपडेटेड टेक्नोलॉजी और एडवांस सेफ्टी फीचर के साथ चीजों को आगे ले जाती है। 

    2026 किआ सेल्टोस एसयूवी कार 10 वेरिएंट : एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, एक्स-लाइन, जीटीएक्स ए और एक्स-लाइन ए में उपलब्ध है। 

    नई किआ सेल्टोस कार के टॉप से नीचे वाले जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट में फीचर, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी के मामले में लगभग सब कुछ मिलता है। इन दोनों वेरिएंट में एक जैसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन एक्स-लाइन वेरिएंट में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें यूनीक पेंट फिनिश भी मिलती है जो इसे जीटीएक्स वेरिएंट से अलग दिखाती है। क्या इन स्टाइलिंग अपग्रेड के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने वाजिब हैं? आइए जानते हैं इस कंपेरिजन के जरिए :- 

    2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स vs एक्स-लाइन : एक्सटीरियर 

    किआ सेल्टोस हमेशा से अपनी शार्प डिजाइन और मजबूत रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती रही है, और अब न्यू जनरेशन सेल्टोस अपनी स्पोर्टी स्टाइलिंग और दमदार रोड प्रेजेंस के साथ यह अपील और भी बढ़ा देती है।

    Kia Seltos GTX

    Kia Seltos

    जीटीएक्स और एक्स-वेरिएंट दोनों वेरिएंट में आगे की तरफ डार्क गनमेटल कलर फिनिश वाली बोल्ड ग्रिल, आइस-क्यूब एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और एलईडी डीआरएल्स के साथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। रेगुलर सेल्टोस के मुकाबले दोनों वेरिएंट में फ्रंट बंपर पर एक अलग डिजाइन मिलती है, और इनमें बंपर पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाली चौड़ी बॉडी क्लैडिंग और बॉडी कलर्ड इंसर्ट भी दिए गए हैं। जीटीएक्स वेरिएंट में डार्क गनमेटल फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है, जबकि एक्स-लाइन वेरिएंट में हाई ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली स्किड प्लेट मिलती है। 

    Kia Seltos GTX

    Kia Seltos

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों वेरिएंट में एक जैसे डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं, जिनमें ग्लॉसी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, ऑटोमेटिक फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स, ग्लॉस ब्लैक फिनिश्ड रूफ रेल्स और ओआरवीएम्स, मड फ्लैप्स और 18-इंच अलॉय व्हील्स शामिल हैं। जीटीएक्स वेरिएंट में दरवाजे पर बॉडी कलर्ड एक्सेंट और लाइम-ग्रीन कलर्ड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, जबकि एक्स-लाइन वेरिएंट में डार्क गनमेटल एक्सेंट के साथ यूनीक डोर इंसर्ट और राइडिंग के लिए ब्लैक कलर फिनिश वाले 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    Kia Seltos GTX

    Kia Seltos

    पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट की डिजाइन में कई सारी समानताएं देखी जा सकती है। जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट में फ्लैट और स्पोर्टी दिखने वाले टेलगेट के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई हैं। इन दोनों वेरिएंट में स्पोर्टी लुक्स वाला बंपर दिया गया है, जिस पर ग्लॉसी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और बॉडी कलर्ड इंसर्ट मिलते हैं। पीछे वाले हिस्से को और आकर्षक दिखाने के लिए इसमें इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना दिया गया है। दोनों वेरिएंट की रियर प्रोफाइल के बीच अंतर की बात करें तो जीटीएक्स वेरिएंट में स्किड प्लेट पर डार्क गनमेटल फिनिश मिलती है, जबकि एक्स-लाइन वेरिएंट में स्किड प्लेट पर हाई ग्लॉसी-ब्लैक फिनिश दी गई है। 

    कलर ऑप्शन 

    2026 किआ सेल्टोस कार 12 अलग-अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें से सभी कलर ऑप्शन इसके जीटीएक्स वेरिएंट के साथ मिलते हैं। जबकि, एक्स-लाइन वेरिएंट में एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट और ऑरोरा ब्लैक पर्ल कलर ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें नई किआ सेल्टोस के कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स Vs एक्स-लाइन : इंटीरियर  

    जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट का केबिन देखने में काफी प्रीमियम लगता है। इन दोनों वेरिएंट में एक जैसी डैशबोर्ड डिजाइन, हाई-क्वालिटी मटीरियल और डुअल-स्क्रीन लेआउट मिलता है। इनके बीच अंतर इंटीरियर कलर ट्रीटमेंट का है, जिसमें से एक्स-लाइन वेरिएंट में ऑल-ब्लैक कलर थीम दी गई है। 

    Kia Seltos GTX

     

    Kia Seltos

    जीटीएक्स वेरिएंट में डुअल-टोन स्मोकी ब्लैक और व्हाइट कलर केबिन थीम के साथ व्हाइट एक्सेंट और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। जबकि, एक्स-लाइन वेरिएंट में डुअल-टोन स्मोकी ब्लैक और हंटर ग्रीन केबिन थीम दी गई है, जिसे सैटिन मेटल एक्सेंट और लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ और बेहतर बनाया गया है। इन दोनों वेरिएंट में ब्लैक हेडलाइनर, डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल, मैश पैटर्न एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट, और थ्री-स्पोक डुअल-टोन ब्लैक और व्हाइट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 

    Kia Seltos GTX

    Kia Seltos

    कलर स्कीम को छोड़कर दोनों वेरिएंट की फीचर लिस्ट एक जैसी है। इनमें पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट, एलईडी केबिन लैंप, रियर विंडो सनशेड, रिक्लाइन फ़ंक्शन के साथ 60:40 स्प्लिट-फ़ोल्डिंग रियर सीट और रियर पार्सल शेल्फ जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स Vs एक्स-लाइन : फीचर 

    नई किआ सेल्टोस कार के जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12-इंच का सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इन दोनों वेरिएंट में 8-स्पीकर वाला प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5-इंच का टचस्क्रीन कंट्रोल पैनल भी दिया गया है। इनकी दोनों फ्रंट सीटें वेंटिलेटेड हैं, जबकि ड्राइवर सीट पर लंबर एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन (ओआरवीएम्स की पोजिशन समेत) के साथ 10-वे पावर्ड एडजस्टमेंट मिलता है। दोनों ही वेरिएंट में रिवर्स लेने के लिए ऑटो एडजस्टिंग ओआरवीएम्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फंक्शन के साथ स्मार्ट की, पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, किआ कनेक्ट 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और स्पोर्टी अलॉय पैडल जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    यहां देखें नई किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स Vs एक्स-लाइन : सेफ्टी 

    जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ब्रेक असिस्ट, हिल-स्टार्ट असिस्ट, सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटोमैटिक हेडलाइट, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रियर वाइपर और डिफॉगर, स्पीड-सेंसिंग और इम्पैक्ट-सेंसिंग ऑटो डोर लॉकिंग/अनलॉकिंग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इन दोनों वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस सूट और 360-डिग्री पार्किंग कैमरा की कमी है, जो कि इसके टॉप वेरिएंट जीटीएक्स ए और लोअर वेरिएंट एचटीएक्स ए में मिलते हैं। 

    2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स Vs एक्स-लाइन : इंजन ऑप्शन

    किआ सेल्टोस न्यू मॉडल में तीन इंजन ऑप्शन : नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन दिए गए हैं। यह सभी इंजन जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट के साथ उपलब्ध है, लेकिन इनमें तीनों इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें नई किआ सेल्टोस के इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    115 पीएस 

    160 पीएस 

    116 पीएस 

    टॉर्क 

    144 एनएम

    253 एनएम 

    250 एनएम 

    ट्रांसमिशन  

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी 

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर), सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक), आईएमटी - क्लच-लेस मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक)

    नई किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन के बारे में जानने के लिए यह रिपोर्ट देखें। 

    कीमत और मुकाबला 

    2026 किआ सेल्टोस के एक्स-लाइन और जीटीएक्स वेरिएंट की कीमत एक जैसी है, जो कि 18.41 लाख रुपये से 19.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, रेनो डस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट से है।

    कारदेखो का क्या है कहना… 

    जीटीएक्स और एक्स-लाइन सेल्टोस रेंज में ऊपर की तरफ पोजिशन किए गए हैं जिसमें लगभग एक जैसे फीचर मिलते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि खरीदारों को शानदार एक्सपीरिएंस मिले चाहे वह कोई भी वेरिएंट चुनें। इन दोनों वेरिएंट में एक जैसा कंफर्ट, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी फीचर मिलते हैं और इनकी कीमत भी बराबर है। 

    आखिरकार, इन दोनों में से किसी एक को चुनना आपकी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। जीटीएक्स उन लोगों के लिए बेहतर चॉइस है जो प्रीमियम और शानदार लुक के साथ कई सारे एक्सटीरियर कलर ऑप्शन चाहते हैं। जबकि, एक्स-लाइन वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादा आकर्षक लुक चाहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लैक-आउट स्टाइलिंग एलिमेंट्स और यूनीक डिज़ाइन एक्सेंट मिलते हैं। दोनों ही मामलों में आपको एक फुली लोडेड सेल्टोस मिलती है, जिसमें फीचर के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है।

    was this article helpful ?

    किया सेल्टोस पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 किआ सेल्टोस जीटीएक्स Vs एक्स-लाइन : कौनसा टॉप वेरिएंट खरीदें?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है