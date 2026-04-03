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    2026 हुंडई वरना एचएक्स 6 फोटो गैलरी: सेडान कार के मिड वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

    एचएक्स 6 मिड वेरिएंट में काफी फीचर, विजुअल अपडेट और दमदार सुरक्षा मिलती है

    प्रकाशित: अप्रैल 03, 2026 12:43 pm । सोनू

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    Hyundai Verna HX 6

    हाल ही में हुंडई ने वरना सेडान कार का पहला मिड-लाइफ फेसलिफ्ट अपडेट लॉन्च किया है, इसकी कीमत 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई वरना गाड़ी को कुल छह वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 6, एचएक्स 6 प्लस, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में खरीदा जा सकता है।

    इन सभी वेरिएंट्स में एचएक्स 6 पैसा वसूल वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको वो अधिकांश चीजें मिल जाती है जिनकी आपको जरूरत होती है, और वो भी बिना आपका बजट बढ़ाए। एचएक्स 6 वेरिएंट को एचएक्स 4 वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया गया है और इसमें वो सब चीजें हैं जो एचएक्स 4 में हैं, इसके अलावा कुछ नई चीजें भी जोड़ी गई हैं। यहां देखिए आपको एचएक्स 6 में कौनसी चीजें मिलती हैं:

    2026 हुंडई वरना एचएक्स 6: एक्सटीरियर

    नई वरना का आगे का डिजाइन काफी आकर्षक और शानदार है, यहां हुंडई ने नयापन देने के लिए कुछ हल्के-फुल्के बदलाव किए हैं। नई वरना सेडान कार को फ्यूचरिस्टिक लुक देने के लिए इसमें एक बड़ी ग्रिल और सिग्नेचर कनेक्टेड एलईडी डीआरएल दी गई है। हालांकि एचएक्स 2 और एचएक्स 4 वेरिएंट के विपरीत, एचएक्स 6 में ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें दी गई हैं, जो इसे आगे से ज्यादा शानदार और स्पोर्टी बनाती हैं।

    Hyundai Verna HX 6

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां एचएक्स 6 वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर केवल 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, सिल्वर डोर हैंडल और विंडो ट्रिम दी गई है। बाकी सभी चीजें नीचे वाले वेरिएंट्स जैसी हैं जिसमें स्पोर्टी कूपे जैसी रूफलाइन और शार्प क्रीज लाइनें शामिल हैं।

    Hyundai Verna HX 6
    Hyundai Verna HX 6

    पीछे से इसका स्टाइल एचएक्स 4 वेरिएंट जैसा है जिसमें एलईडी टेल लाइटें और एक बूटलिड स्पॉइलर शामिल है। फेसलिफ्ट अपडेट में पीछे वाले बंपर को नया लुक दिया गया है, जिसके साथ एक सिल्वर एप्लिक और फॉक्स डिफ्यूजर मिलता है।

    Hyundai Verna HX 6

    2026 हुंडई वरना एचएक्स 6: केबिन

    2026 हुंडई वरना के एचएक्स 6 वेरिएंट में ड्यूल-टोन केबिन थीम के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। सभी वेरिएंट में हुंडई के मोर्स कोड लोगो के साथ नया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील स्टैंडर्ड दिया गया है, और ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट दिए गए हैं। इसका कॉकपिट थोड़ा ड्राइवर की तरफ झुका हुआ है, और इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता भी तारीफ के काबिल है।

    Hyundai Verna HX 6

    एचएक्स 6 वेरिएंट में एचएक्स 4 वाले फीचर के अलावा, लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब, पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और पीछे विंडो सनशेड भी मिलता है।

    Hyundai Verna HX 6

    2026 हुंडई वरना एचएक्स 6: फीचर

    हुंडई ने एचएक्स 6 वेरिएंट में वे सभी फीचर देकर बढ़िया काम किया है जिनकी आपको जरूरत है। एचएक्स 6 में एचएक्स 4 वाले कई फीचर हैं जिनमें एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स, टिल्ट और टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, क्रूज कंट्रोल, और एक कूल्ड ग्लव बॉक्स शामिल है।

    Hyundai Verna HX 6

    इसमें जो अतिरिक्त चीजें मिलती है, उनमें एक स्मार्ट ट्रंक ओपनिंग, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, कीलेस एंट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ओआरवीएम शामिल है। ऑटोमैटिक वेरिएंट में एक ड्राइव मोड सिलेक्टर और पडल शिफ्टर भी मिलता है।

    Hyundai Verna HX 6

    इंफोटेनमेंट की बात करें तो एचएक्स 4 वेरिएंट में पहले से ही ज्यादातर चीजें मौजूद हैं, और एचएक्स 6 में आगे ट्विटर्स के अलावा कुछ और नहीं जोड़ा गया है। इसमें आपको एचएक्स 4 की तरह 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, आगे और पीछे स्पीकर, और एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।

    यहां आप वरना के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं

    2026 हुंडई वरना एचएक्स 6: सेफ्टी

    हुंडई ने नई वरना में एचएक्स 6 वेरिएंट से सभी बेसिक सेफ्टी फीचर दिए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पीछे डिफॉगर, और आईएसओफिक्स सीट माउंट शामिल हैं।

    इस वेरिएंट में आगे पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, और ऑटो-डिमिंग आइआरवीएम जैसे अतिरिक्त फीचर भी जोड़े गए हैं।

    2026 हुंडई वरना एचएक्स 6: इंजन

    हुंडई ने वरना न्यू मॉडल के एचएक्स 6 वेरिएंट में केवल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है। अच्छी बात ये है कि इस वेरिएंट से आपको ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    Hyundai Verna HX 6

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि वरना के टॉप मॉडल्स में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की चॉइस भी मिलती है। यहां आप वरना के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स विकल्प देख सकते हैं।

    2026 हुंडई वरना एचएक्स 6: प्राइस और कंपेरिजन

    नई वरना कार के एचएक्स 6 वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। मैनुअल वेरिएंट की कीमत 13.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि ऑटोमैटिक वर्जन की प्राइस 14.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यहां आप 2026 हुंडई वरना की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

    Hyundai Verna HX 6

    हुंडई वरना गाड़ी का मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया और होंडा सिटी जैसी लोकप्रिय सेडान कार से है।

    कारदेखो की राय

    नई वरना का एचएक्स 6 वेरिएंट पूरी लाइनअप में सबसे पैसा वसूल ऑप्शन में से एक है। इसमें सभी बेसिक जरूरतों का ध्यान रखा गया है और कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी व फीचर भी दिए गए हैं, जो इसे खास बनाते हैं। यहां तक कि एचएक्स 6 के एक्सटीरियर में भी क्रोम, ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, और डायमंड-कट अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो कार की विजुअल अपील बढ़ाते हैं।

    एचएक्स 4 वेरिएंट की तुलना में इसमें कुछ ऐसे अपग्रेड हैं जिन पर जरूर विचार करना चाहिए। अगर आपका बजट कम है, लेकिन आप काफी सारे फीचर को मिस नहीं करना चाहते, तो एचएक्स 6 वेरिएंट आपकी जरूरत को पूरी करेगा।

    यह भी देखें: हुंडई वरना ऑन रोड प्राइस

    फोटो क्रेडिट

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