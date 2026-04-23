2026 हुंडई एक्सटर 4 Vs एक्सटर 4 प्लस : क्या ज्यादा पैसे देकर इसे खरीदना होगी बेहतर चॉइस?

प्रकाशित: अप्रैल 23, 2026 12:31 pm । स्तुति

हुंडई ने एक्सटर को नया फेसलिफ्ट अपडेट दिया है, जिसके चलते इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई हल्के-फुल्के बदलाव हुए हैं और इसके वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया गया है। हो सकता है आप इसके एचएक्स 4 और एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में से किसे एक वेरिएंट को खरीदना चाह रहे हों।

एचएक्स 4 एक फीचर लोडेड वेरिएंट है, जबकि एचएक्स 4 प्लस में कई अतिरिक्त फीचर जोड़कर इसे और बेहतर बनाया गया है। इन दोनों वेरिएंट की कीमत के बीच अंतर काफी ज्यादा है, ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या आपको इसका एचएक्स 4 वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर ज्यादा पैसे देकर इसका एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट लेना चाहिए? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 Vs एचएक्स 4 प्लस : कीमत

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल + सीएनजी एमटी एएमटी एमटी एचएक्स 4 7.22 लाख रुपये - 8.27 लाख रुपये एचएक्स 4 प्लस - 8.06 लाख रुपये -

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में केवल एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, और इसकी कीमत एचएक्स 4 पेट्रोल एमटी वेरिएंट से 84,000 रुपये ज्यादा है। ज्यादा कीमत पर इसमें क्या कुछ खास मिलता है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 Vs एचएक्स 4 प्लस : एक्सटीरियर

एक्सटर एचएक्स 4 और एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में बॉक्सी लुक, स्क्वायर व्हील आर्क और एसयूवी जैसे प्रोपोर्शन के साथ एक जैसी डिजाइन मिलती है। नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने से यह दोनों वेरिएंट अब ज्यादा मॉडर्न लगते हैं, और इनके एक्सटीरियर में ज्यादा कोई फर्क नजर नहीं आता।

आगे की तरफ दोनों वेरिएंट में एलईडी डीआरएल्स के साथ हैलोजन हेडलैंप्स, ब्लैक रेडिएटर ग्रिल और बंपर पर सिल्वर एप्लीक दी गई है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों वेरिएंट में स्टाइलिश कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील्स और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स, और सी-पिलर पर ब्लैक इंसर्ट दिया गया है। हालांकि, एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में ओआरवीएम्स पर एलईडी स्ट्रिप्स के रूप में इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जबकि एचएक्स 4 वेरिएंट में इसे फ्रंट फेंडर पर पोजिशन किया गया है। एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में चौड़ी बॉडी क्लैडिंग स्टैंडर्ड दी गई है, जो कि एचएक्स 4 वेरिएंट में ऑप्शनल एसेसरी के तौर पर मिलती है।

दोनों वेरिएंट में पीछे की तरफ फॉक्स डिफ्यूजर, सिल्वर बंपर एक्सेंट, 'एच-शेप्ड' एलईडी टेललैंप्स और टेललैंप्स के बीच में ब्लैक पैनल दिया गया है, जिससे इनका लुक एक जैसा लगता है। इन दोनों वेरिएंट में अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और रियर स्पॉइलर की कमी है जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 Vs एचएक्स 4 प्लस : कलर ऑप्शन

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 प्लस गोल्डन ब्रॉन्ज गोल्डन ब्रॉन्ज एबिस ब्लैक पर्ल एबिस ब्लैक पर्ल एबिस ब्लैक मैट एबिस ब्लैक मैट स्टैरी नाइट स्टैरी नाइट टाइटन ग्रे टाइटन ग्रे टाइटन ग्रे मैट टाइटन ग्रे मैट एटलस व्हाइट एटलस व्हाइट रेंजर खाकी रेंजर खाकी

एचएक्स 4 और एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में एक जैसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे में इन दोनों वेरिएंट के बीच कोई अंतर नहीं है। एक जैसे कलर ऑप्शन उपलब्ध होने के कारण, इससे आपके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 Vs एचएक्स 4 प्लस : इंटीरियर

2026 हुंडई एक्सटर गाड़ी के एचएक्स 4 और एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में एक जैसा केबिन लेआउट मिलता है। इन दोनों वेरिएंट की डैशबोर्ड की डिजाइन फंक्शनल है, जिसमें नेवी ब्लू और ब्लैक कलर की डुअल-टोन थीम मिलती है।

इन दोनों वेरिएंट में सीटों पर सेमी-फैब्रिक बेज फिनिश दी गई है, और इनकी फिट और फिनिश क्वालिटी भी एक जैसी है। फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड पर दिए गए सिल्वर एक्सेंट जैसे एलिमेंट इसे स्पोर्टी टच देते हैं, जबकि इसके डैशबोर्ड लेआउट को समझना और रोजाना ड्राइविंग में इस्तेमाल करना काफी आसान लगता है।

स्पेस और प्रेक्टिकेलिटी के मामले में दोनों वेरिएंट में एक जैसा एक्सपीरिएंस मिलता है। स्टोरेज स्पेस, सीटिंग कंफर्ट और केबिन यूजेबिलिटी को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब इंटीरियर डिजाइन और लेआउट की बात आती है, तो एचएक्स 4 और एचएक्स 4 प्लस के बीच कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आता।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 Vs एचएक्स 4 प्लस : फीचर

नई हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट कार के एचएक्स 4 और एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में एक जैसे फीचर दिए गए हैं, जिनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पावर विंडोज शामिल हैं।

एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में सिंगल-पेन सनरूफ और इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम्स दिए गए हैं, जिससे केबिन के अंदर अच्छी रोशनी रहती है। यहां देखें हुंडई एक्सटर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 Vs एचएक्स 4 प्लस : सेफ्टी

सुरक्षा के मामले में एचएक्स 4 और एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में एक जैसे फीचर मिलते हैं, जिनमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल है। इन दोनों वेरिएंट में आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

नोट : यदि आप हुंडई एक्सटर न्यू मॉडल के टॉप वेरिएंट को चुनते हैं तो आपको इनबिल्ट डैशकैम, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, ऑटो हेडलैंप, वॉशर के साथ रियर वाइपर और रियर डिफॉगर जैसे फीचर भी मिल सकेंगे।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 Vs एचएक्स 4 प्लस : इंजन ऑप्शन

एचएक्स 4 वेरिएंट में पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। जबकि, एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में सीएनजी की चॉइस नहीं दी गई है, और इसमें केवल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है।

यदि आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन चाहते हैं तो एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा, वहीं अगर आप फ़ैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन चाहते हैं तो एचएक्स 4 वेरिएंट को खरीदना अच्छी चॉइस होगी।

यहां देखें हुंडई एक्सटर के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी पावर 83 पीएस 83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 114 एनएम 114 एनएम / 95 एनएम (सीएनजी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी /5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

यहां देखें नई हुंडई एक्सटर के इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की जानकारी।

हुंडई एक्सटर : मुकाबला

2026 हुंडई एक्सटर का मुकाबला टाटा पंच और सिट्रोएन सी3 से है। इसकी टक्कर रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, हुंडई वेन्यू, स्कोडा कायलाक, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट और टाटा नेक्सन से भी है।

क्या आप एचएक्स 3 और एचएक्स 4 वेरिएंट में से किसी खरीदा जाए इसे लेकर कंफ्यूज है? तो हमारी यह रिपोर्ट देख सकते हैं जहां हमनें इन दोनों के बीच कंपेरिजन किया है।