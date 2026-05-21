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    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट कल लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

    सामने की तरफ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल दिए गए हैं

    प्रकाशित: मई 21, 2026 12:39 pm । सोनू

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    Honda City Facelift

    होंडा कार्स इंडिया अपनी मिड-साइज सेडान कार और सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी होंडा सिटी को कल नया फेसलिफ्ट अपडेट देने जा रही है।

    5वीं जनरेशन होंडा सिटी को 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे एक मिड-लाइफ अपडेट भी मिला, जिसमें आगे नया बंपर और नई ग्रिल डिजाइन के अलावा स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड विकल्प भी पेश किया गया। हाल ही में होंडा सिटी न्यू मॉडल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हुई हैं, जिनसे हम यह पता कर सकते हैं कि इसमें क्या-क्या नई चीजें मिलने वाली हैं:

    यहां देखिए हम 2020 होंडा सिटी कार से क्या उम्मीदें कर सकते हैं:

    एक्सटीरियर

    जैसा कि सामने आई तस्वीरों से पुष्टि हुई है, सिटी का आगे का डिजाइन नया है, जिसमें नया बंपर और स्मोक्ड हेडलैंप्स दिए गए हैं, जबकि हेडलैंप्स को प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप के साथ अपडेट किया जाएगा।

    Honda City Front

    इसमें सामने की तरफ एक कनेक्टेड एलईडी लाइटबार होगी, जो डायनामिक रनिंग लाइट (डीआरएल) का काम करेगी। आगे की तरफ, हम होंडा लोगो के नीचे एक कैमरा भी देख सकते हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कैमरा 360 डिग्री फीचर या एडीएएस टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां से इसका ओवरऑल डिजाइन नहीं बदला है, इसमें केवल ओआरवीएम पर 360 डिग्री कैमरा और नए डायमंड-कट अलॉय व्हील के रूप में बदलाव देखने को मिलेगा।

    honda city side

    अब चलते हैं पीछे की तरफ.. यहां टेललैंप डिजाइन को अपडेट किया गया है, इसका पीछे वाला बंपर भी नया है। इससे सिटी का ओवरऑल लुक ज्यादा अग्रेसिव हुआ है।

    केबिन और संभावित फीचर

    होंडा सिटी 2026 मॉडल का डैशबोर्ड काफी हद तक वैसा ही है, हालांकि इसमें कुछ छोटे-मोटे अपग्रेड किए गए हैं, जैसे कि एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, अपडेट सॉफ्टवेयर के साथ, और एक 360 डिग्री कैमरा भी मिल सकता है। इसमें पहले की तरह वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलना जारी रहेगी।

    Honda City Facelift

    2026 होंडा सिटी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी रहेंगे।

    इंजन 

    2026 होंडा सिटी में मौजूदा मॉडल वाले नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलना जारी रहेंगे।

    इंजन

    1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड

    पावर

    121 पीएस

    98 पीएस

    टॉर्क

    145 एनएम

    127 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 7-स्टेप सीवीटी

    ई-सीवीटी

    ईसीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    फेसलिफ्ट मॉडल के अपडेट डिजाइन और नए फीचर को देखते हुए, आप इसकी कीमत में करीब 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, यह बढ़ोतरी आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट और पावरट्रेन ऑप्शन पर निर्भर करेगी।

    2025 होंडा सिटी की कीमत 12 लाख रुपये से 16.07 लाख रुपये के बीच है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन की प्राइस में लगभग 1 लाख रुपये का अंतर है।

    होंडा सिटी को कई अन्य सेडान कार से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसका मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस से है। नई होंडा सिटी को सेगमेंट में ऊपर की तरफ पोजिशन किया जाएगा, क्योंकि इसके मुकाबले में मौजूद कारों को भी जल्द अपडेट मिल सकता है।

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