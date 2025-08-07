सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    प्रकाशित: अगस्त 07, 2025 01:22 pm । स्तुति

    61 Views
    • Write a कमेंट

    टाटा हैरियर के एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट की डिजाइन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में कई अतिरिक्त सेफ्टी फीचर दिए गए हैं

    टाटा ने हैरियर एसयूवी के लाइनअप में दो नए वेरिएंट एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस शामिल किए हैं। इन दोनों वेरिएंट को प्योर एक्स और फियरलेस एक्स वेरिएंट के बीच में पोजिशन किया गया है। हैरियर ईवी के दो नए एडवेंचर वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालेंगे इस पर एक नजर :-

    आगे की डिजाइन

    Tata Harrier Adventure X

    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स की फ्रंट डिजाइन में ज्यादा कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इसका फ्रंट लुक काफी बोल्ड है, आगे की तरफ इसमें दमदार ग्रिल और बंपर दिया गया है जिस पर ब्लैक और सिल्वर पैटर्न इंसर्ट मिलते हैं। इसमें ऊपर की तरफ स्लीक एलईडी डीआरएल्स और बंपर के नीचे की तरफ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है। आगे वाले बंपर के नीचे की तरफ इसमें सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है जो इसे दमदार लुक देती है। 

    चूंकि यह इसका मिड-वेरिएंट है, ऐसे में इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं जो कि इसमें टॉप वेरिएंट के साथ मिलते हैं।  

    साइड 

    Tata Harrier Adventure X

    Tata Harrier Adventure X

    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है और स्टेंस काफी ऊंचा है। इसमें डोर और व्हील आर्क पर ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें 17-इंच सिल्वर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें आगे वाले दरवाजे पर 'हैरियर' बैजिंग दी गई है।

    इसमें फ्लोटिंग डिजाइन वाली रूफ के साथ सी-पिलर पर ब्लैक-आउट सेक्शन दिया गया है। इसमें रूफ रेल्स और आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) पर ब्लैक कलर फिनिश दी गई है।  

    पीछे की डिजाइन 

    Tata Harrier Adventure X

    पीछे से देखने पर यह गाड़ी आगे की तरह काफी मस्क्युलर लगती है। इसमें एलईडी टेललाइट सेटअप दिया गया है जिसे ग्लॉस ब्लैक पैनल से कनेक्ट किया गया है। पीछे वाले बंपर पर इसमें सिल्वर इंसर्ट के साथ ब्लैक कलर फिनिश दी गई है। 

    इंटीरियर 

    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स में केबिन के अंदर ब्लैक और टैन डुअल-टोन कलर थीम दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देती है। इसमें सीटों पर ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें डैशबोर्ड पर लेयर्ड डिजाइन दी गई है और इसके सेंटर पर इसमें टचस्क्रीन पोजिशन की गई है जिसके नीचे की तरफ एसी वेंट्स इंटीग्रेट किए हुए हैं। 

    Tata Harrier Adventure X

    नीचे की तरफ दिए गए ग्लॉस ब्लैक पैनल में फैन स्पीड और टेम्प्रेचर को एडजस्ट करने के लिए एसी कंट्रोल्स के साथ टॉगल स्विच दिए गए हैं। इसमें इल्युमिनेटेड टाटा लोगो और ऑडियो, कॉलिंग और क्रूज कंट्रोल के साथ 4-स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 

    Tata Harrier Adventure X

    इसमें सेंटर कंसोल पर रोटरी ड्राइव मोड सिलेक्टर, गियर शिफ्टर और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं। इसमें स्टोरेज स्पेस के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है। 

    Tata Harrier Adventure X

    आगे की तरफ इसमें 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है, जबकि पीछे की साइड इसमें कपहोल्डर और फ्रंट सीट बैक पॉकेट के साथ सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। 

    फीचर्स और सेफ्टी  

    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स वेरिएंट में 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट , 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरमिक सनरूफ, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी और 6 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं ।

    सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, ऑटो हेडलाइट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, रियर डिफॉगर, हिल स्टार्ट असिस्ट, रेन-सेंसिंग वाइपर, 360-डिग्री कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन

    टाटा हैरियर में सिंगल डीजल इंजन दिया गया है जिसके मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-  

    इंजन 

    2-लीटर डीजल 

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्ल्यूडी)  

    पावर

    170 पीएस

    टॉर्क

    350 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    कीमत और मुकाबला

    Tata Harrier Adventure X

    टाटा हैरियर के नए एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट की कीमत कुछ इस प्रकार है :-

    वेरिएंट 

    हैरियर 

    एडवेंचर एक्स एमटी 

    18.99 लाख रुपये 

    एडवेंचर एक्स एटी

    20.69 लाख रुपये 

    एडवेंचर एक्स प्लस एमटी 

    19.34 लाख रुपये 

    एडवेंचर एक्स प्लस एटी 

    21.04 लाख रुपये 

    *सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    टाटा हैरियर का मुकाबला एमजी हेक्टर और जीप कंपास से है। यह गाड़ी हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस के कुछ वेरिएंट्स को भी कड़ी टक्कर देती है। 

    was this article helpful ?

    टाटा हैरियर पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    India’s #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 Girnar Software Pvt. Ltd.

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है