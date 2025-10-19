2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस Vs फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई : इनमें से कौनसी परफॉरमेंस कार को घर लाएं? जानिए यहां
-
यह दोनों कारें एक जैसी परफॉरमेंस देती हैं, लेकिन गोल्फ जीटीआई में एक महत्वपूर्ण फीचर मिलता है जो काफी अंतर पैदा करता है!
2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस परफॉरमेंस सेडान भारत में लॉन्च हो गई है। यहां इस गाड़ी की केवल 100 यूनिट्स पेश की गई है। इसका सीधा मुकाबला हॉट हैचबैक फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई से है, जिसकी केवल 250 यूनिट्स लॉन्च की गई थी। स्कोडा और फोक्सवैगन की परफॉरमेंस सेडान कार में 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (265 पीएस) दिया गया है। भारत में इन दोनों कारों को इंपोर्ट करके बेचा जाता है। स्पेसिफिकेशन और फीचर के मामले में यह दोनों परफॉरमेंस कार एक दूसरे से कितनी अलग हैं जानिए यहां :-
कीमत
|
2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
|
फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई
|
49.99 लाख रुपये
|
50.91 लाख रुपये
कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है
-
फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई हाल ही में लॉन्च हुई 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस से 92,000 रुपये महंगी है।
साइज
|
डायमेंशन
|
2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
|
फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई
|
अंतर
|
लंबाई
|
4,709 मिलीमीटर
|
4289 मिलीमीटर
|
+ 420 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1,829 मिलीमीटर
|
1789 मिलीमीटर
|
+ 40 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1,457 मिलीमीटर
|
1471 मिलीमीटर
|
(-) 14 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2,677 मिलीमीटर
|
2627 मिलीमीटर
|
+ 50 मिलीमीटर
|
ग्राउंड क्लियरेंस
|
128 मिलीमीटर
|
136 मिलीमीटर
|
(-) 8 मिलीमीटर
|
बूट स्पेस
|
600 लीटर
|
380 लीटर
|
+ 220 लीटर
-
सेडान कार होने के नाते स्कोडा ऑक्टाविया आरएस फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई के मुकाबले 420 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 40 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है।
-
फोक्सवैगन की हॉट हैचबैक कार के मुकाबले ऑक्टाविया आरएस के व्हीलबेस का साइज 50 मिलीमीटर ज्यादा है।
-
गोल्फ जीटीआई स्कोडा की परफॉरमेंस सेडान के मुकाबले 14 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची कार है।
-
ऑक्टाविया आरएस के मुकाबले गोल्फ जीटीआई का ग्राउंड क्लियरेंस 8 मिलीमीटर ज्यादा है।
-
सेडान बॉडीस्टाइल और ज्यादा लंबी कार होने की वजह से स्कोडा ऑक्टाविया में गोल्फ जीटीआई के मुकाबले 220 लीटर की ज्यादा बूट स्पेस मिल पाती है।
इंजन और ट्रांसमिशन
|
स्पेसिफिकेशन
|
2025 स्कोडा ऑक्टाविया/ फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई
|
इंजन
|
2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
पावर
|
265 पीएस
|
टॉर्क
|
370 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
7-स्पीड डीसीटी
|
ड्राइवट्रेन
|
फ्रंट-व्हील-ड्राइव
|
एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे)
|
6.4 सेकंड (ऑक्टाविया आरएस)/ 5.9 सेकंड (गोल्फ जीटीआई)
|
टॉप स्पीड
|
250 किमी/घंटे (सीमित)
डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
-
स्कोडा और फोक्सवैगन की परफॉरमेंस कार में 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 265 पीएस की पावर और 370 एनएम का टॉर्क देता है।
-
हालांकि, फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई ऑक्टाविया आरएस से थोड़ी फास्ट कार है, यह गाड़ी 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को आधा सेकंड पहले पकड़ लेती है।
-
इन दोनों कारों की टॉप स्पीड 250 किमी/घंटे है।
-
स्कोडा और फोक्सवैगन की परफॉरमेंस कार में इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रेंशियल लॉक (ईडीएल) दिया गया है। इससे मोड़ पर पर्याप्त स्पीड से निकलने में मदद मिलती है क्योंकि पावर बेहतर ट्रेक्शन के साथ पहियों तक पहुंचती है।
-
फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई में डायनामिक चेसिस कंट्रोल फीचर भी दिया गया है जो ड्राइवर को रोड कंडीशन के आधार पर सॉफ्ट या कड़े सस्पेंशन सेटअप चुनने में मदद करता है।
फीचर
|
फीचर
|
2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
|
फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
-
स्कोडा ऑक्टाविया आरएस और फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई दोनों ही फीचर लोडेड कारें हैं। स्कोडा ऑक्टाविया आरएस में गोल्फ जीटीआई के मुकाबले कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिसमें आगे की सीटों के लिए मेमोरी और मसाज फ़ंक्शन, 11-स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा शामिल है।
-
इन दोनों परफॉरमेंस कार में 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ एक जैसे साइज का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर और पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर दिए गए हैं।
-
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गोल्फ जीटीआई में हीटेड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि ऑक्टाविया आरएस में नहीं मिलता है।
-
ऑक्टाविया आरएस स्पोर्टी सेडान कार में 10 एयरबैग्स दिए गए हैं, जबकि गोल्फ जीटीआई एसयूवी में केवल 7 एयरबैग्स मिलते हैं। हालांकि, इन दोनों कार में लेवल 2 एडीएएस सूट दिया गया है।
निष्कर्ष :
इस कंपेरिजन से साफ स्पष्ट है कि स्कोडा ऑक्टाविया आरएस और फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई एक जैसी परफॉरमेंस देती हैं। हालांकि, ऑक्टाविया आरएस ज्यादा बेहतर पैकेज है और इसकी कीमत 92,000 रुपये से कम है जिससे यह ज्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी पैकेज साबित होता है। स्कोडा की सेडान कार की लंबाई गोल्फ जीटीआई से ज्यादा है और इसमें बूट स्पेस भी ज्यादा मिलती है जिसकी वजह से यह ज्यादा प्रेक्टिकल ऑप्शन साबित होता है।
वहीं, गोल्फ जीटीआई स्कोडा ऑक्टाविया से ज्यादा ऊंची कार है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है। इसमें डायनामिक चेसिस कंट्रोल (अडेप्टिव डैम्पर) दिया गया है जिससे ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से सस्पेंशन की स्टिफनेस बदल सकता है। हमारा मानना है कि स्कोडा ऑक्टाविया आरएस में यह फीचर दिया गया होता तो ज्यादा बेहतर रहता।
यदि आप गाड़ी में एडवांस फीचर और अच्छी परफॉरमेंस चाहते हैं तो ऑक्टाविया आरएस को चुन सकते हैं। वहीं, अगर आप गाड़ी में स्पोर्टी ड्राइव के साथ बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस चाहते हैं तो गोल्फ जीटीआई को चुनना बेहतर होगा। कुल मिलाकर, यह दोनों ही कारें काफी शानदार हैं और आप इनमें से किसी भी गाड़ी को चुनकर बिलकुल गलत नहीं करेंगे।