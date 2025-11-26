सभी
    2025 महिंद्रा एक्सईवी 9एस कल लॉन्च होगी: जानिए इलेक्ट्रिक कार की संभावित प्राइस, फीचर, सेफ्टी, बैटरी पैक और अन्य खूबियां

    संशोधित: नवंबर 26, 2025 07:07 pm | सोनू

    35 Views
    एक्सईवी 9एस 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार है, जिसे एक्सईवी 9ई वाले बैटरी पैक के साथ पेश किया जा सकता है और इसकी वास्तविक रेंज भी इसके बराबर हो सकती है

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस 7 इलेक्ट्रिक कार भारत में कल यानी 27 नवंबर 2025 को लॉन्च होगी। कंपनी टीजर के जरिए इसकी काफी जानकारी पहले ही साझा कर चुकी है। इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या कुछ खास मिलेगा, जानेंगे आगे:

    शानदार डिजाइन

    सामने आए टीजर और लीक हुई तस्वीरों के अनुसार एक्सईवी 9एस काफी हद तक एक्सयूवी700 जैसी ही दिखती है। लेकिन आगे का डिजाइन पूरी तरह से नया है। आगे इसमें महिंद्रा एक्सईवी 9ई वाली समानताएं हैं, जिनमें इनवर्टेड एल-शेप कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और एक ट्राएंगुलर हेडलाइट सेटअप है।

    एसयूवी के साइड प्रोफाइल में बड़े बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं, हालांकि महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस के एयरोडायनामिक डिजाइन वाले अलॉय व्हील की झलक दिखाई है। इसके अलावा सी-पिलर के साथ विंडो लाइन में किंक और फ्लश टाइप डोर हैंडल एक्सयूवी700 वाले ही हैं।

    पीछे के हिस्से में भी बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि नए टीजर ने एलईडी टेललाइट के लिए नए इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट्स की पुष्टि की है। अन्य कॉस्मेटिक बदलावों में नए रंगों का विकल्प और एक नई स्किड प्लेट शामिल हो सकती है।

    केबिन और फीचर

    एक्सईवी 9एस के केबिन में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट किए जाएंगे ताकि यह एक्सयूवी700 से अलग नजर आए, और ये अपडेट एक्सईवी 9ई इलेक्ट्रिक कार से लिए जाएंगे। इनमें नई ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम, व्हाइट सीट अपहोल्स्ट्री, 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप शामिल है। एक्सईवी 9एस में 10 फीचर ऐसे होंगे जो दोनों महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार में कॉमन होंगे

    इसे इंग्लो प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, ऐसे में इसमें फ्लैट फ्लोर, बड़ा बूट स्पेस, और बड़ा फ्रंक (आगे ट्रंक) होगा।

    महिंद्रा के अनुसार यह 7 सीटर लेआउट में मिलेगी। कहा जा रहा है कि कंपनी इसे बाद में 6 सीटर लेआउट में भी पेश कर सकती है, हालांकि इसके बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    इसमें आगे वेंटिलेशन के साथ पावर्ड सीटें, कई वायरलेस फोन चार्जर, और ट्रिपल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर मिलने की उम्मीद है। इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 16-स्पीकर हरमन कार्ड साउंड सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं। नए टीजर से यह भी पता चला है कि इसमें एक्सईवी 9ई वाला एक नया फीचर होगा।

    अगर आप यह जानना चाहते हैं कि फीचर के मामले में ये एक्सयूवी700 से कितनी अलग होगी, तो हमने इसकी अलग स्टोरी बनाई है।

    कौनसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं?

    सेफ्टी फीचर की बात करें तो महिंद्रा इसमें सात एयरबैग तक (6 स्टैंडर्ड हो सकते हैं), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दे सकती है। महिन्द्रा इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दे सकती है, जिसके तहत ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन-कीप असिस्ट जैसे फंक्शन मिल सकते हैं।

    बैटरी पैक और रेंज

    महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस के बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर स्पेसिफिकेशन की कोई जानकारी साझा नहीं की है, हमारा मानना है कि इसमें एक्सईवी 9ई वाले बैटरी पैक दिए गए हैं। यहां देखिए स्पेसिफिकेशन:

    स्पेसिफिकेशन

    59 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    पावर

    231 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी फेज I+II)

    542 किलोमीटर

    656 किलोमीटर

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    यहां बताई गई रेंज एक्सईवी 9ई की है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक्सईवी 9एस की रेंज भी इतनी ही हो सकती है। हमारे टेस्ट में एसईवी 9ई की वास्तविक रेंज करीब 500 किलोमीटर थी, और हम एक्सईवी 9एस की वास्तविक रेंज की भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं।

    एक्सईवी 9एस को महिंद्रा के डेडिकेटेड इंग्लो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, ऐसे में हमें उम्मीद है इसका ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन भी आएगा।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका सीधा मुकाबला आगामी टाटा सफारी ईवी से रहेगा, इसके अलावा इसे महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीईवाडी एटो 3 के 7 सीटर विकल्प के रूप में भी चुना जा सकेगा। इसकी टक्कर किआ कैरेंस क्लाविस ईवी से भी रहेगी, जो मास मार्केट सेगमेंट में अभी एकमात्र 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार है।

    अगर आप महिन्द्रा एक्सईवी 9एस को खरीदना चाहते हैं तो इस पर एनिवर्सरी बेनेफिट का फायदा भी ले सकते हैं, जो सीमित समय के लिए उपलब्ध है।

