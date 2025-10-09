2025 महिंद्रा थार vs फोर्स गुरखा 3-डोर : इनमें से कौनसी ऑफ-रोड एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर? जानिए यहां

प्रकाशित: अक्टूबर 09, 2025 07:02 pm । स्तुति

नई महिंद्रा थार एसयूवी ना केवल फोर्स गुरखा से सस्ती है, बल्कि इसमें कई अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं

2025 महिंद्रा थार भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए है। थार 3-डोर का सीधा मुकाबला फोर्स गुरखा 3-डोर से है, जो कि एक अच्छी ऑफ-रोडर कार है और इसमें कई काम के फीचर भी दिए गए हैं। यहां हमनें स्पेसिफिकेशन के मोर्चे पर इन दोनों ऑफ-रोडर एसयूवी कार का कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं इनमें से कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित होती है :-

कीमत

2025 महिंद्रा थार 3-डोर फोर्स गुरखा 3-डोर 9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये 15.95 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

2025 महिंद्रा थार के एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत फोर्स गुरखा से 6 लाख रुपये कम है। लेकिन, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि थार के एंट्री लेवल वेरिएंट में कम पावरफुल 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ केवल रियर-व्हील-ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है।

2025 महिंद्रा थार का डीजल एलएक्सटी 4डब्लूडी मैनुअल वेरिएंट (15.49 लाख रुपये) गुरखा 3-डोर से 46,000 रुपये ज्यादा सस्ता है।

नई महिंद्रा थार एसयूवी का टॉप डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट गुरखा से 1.04 लाख रुपये ज्यादा महंगा है।

यदि आप 2025 महिंद्रा थार की वेरिएंट-वाइज कीमत जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं।

साइज

डाइमेंशन 2025 महिंद्रा थार फोर्स गुरखा 3-डोर अंतर लंबाई 3,985 मिलीमीटर 3,965 मिलीमीटर + 20 मिलीमीटर चौड़ाई 1,820 मिलीमीटर 1,865 मिलीमीटर (- 45 मिलीमीटर ) ऊंचाई 1,850 मिलीमीटर (एएक्सटी), 1,855 मिलीमीटर (एलएक्सटी) 2,080 मिलीमीटर (बिना रूफ कैरियर के) (- 225 मिलीमीटर ) व्हीलबेस 2,450 मिलीमीटर 2,400 मिलीमीटर + 50 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस 226 मिलीमीटर 233 मिलीमीटर (- 7 मिलीमीटर )

2025 महिंद्रा थार की लंबाई गुरखा 3-डोर से 20 मिलीमीटर ज्यादा है, जबकि गुरखा 3-डोर की चौड़ाई और ऊंचाई महिंद्रा थार से क्रमशः 45 मिलीमीटर और 225 मिलीमीटर ज्यादा है।

नई महिंद्रा थार के व्हीलबेस का साइज गुरखा 3-डोर से 50 मिलीमीटर ज्यादा है।

थार के मुकाबले फोर्स गुरखा का ग्राउंड क्लियरेंस 7 मिलीमीटर ज्यादा है।

ऑफ-रोड पैरामीटर

पैरामीटर 2025 महिंद्रा थार फोर्स गुरखा 3-डोर अंतर अप्रोच एंगल 41.2 डिग्री 39 डिग्री + 2.2 डिग्री डिपार्चर एंगल 36 डिग्री 37 डिग्री (- 1 डिग्री) ब्रेकओवर एंगल 26.2 डिग्री 28 डिग्री (- 1.8 डिग्री) वाटर वेडिंग केपेसिटी 650 मिलीमीटर 700 मिलीमीटर (- 50 मिलीमीटर)

खड़ी चढ़ाई के लिए महिंद्रा थार का एप्रोच एंगल ज्यादा बेहतर है, वहीं गुरखा का डिपार्चर और ब्रेकओवर एंगल थार से ज्यादा बेहतर है।

2025 महिंद्रा थार के मुकाबले गुरखा एसयूवी में 50 मिलीमीटर की ज्यादा बेहतर वाटर वेडिंग केपेसिटी मिलती है। इसकी वजह फोर्स गुरखा में दिया गया स्नोर्कल है।

इंजन ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन 2025 महिंद्रा थार फोर्स गुरखा 3-डोर इंजन 1.5-लीटर डीजल 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल 2.6-लीटर डीजल पावर 118 पीएस 152 पीएस 132 पीएस 140 पीएस टॉर्क 300 एनएम 300 एनएम (एमटी), 320 एनएम (एटी) 300 एनएम 320 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी ड्राइव-टाइप रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) / 4-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) 4-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) 4-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी)

यदि आप डीजल ऑफरोडर कार चाहते हैं तो गुरखा एसयूवी थार में दिए गए दोनों डीजल इंजन के मुकाबले ज्यादा पावर देती है।

थार पेट्रोल इस टेस्ट की सबसे पावरफुल ऑफ-रोड एसयूवी कार है जो गुरखा डीजल से 12 पीएस की ज्यादा पावर देती है।

यहां महिंद्रा थार गुरखा से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसमें कई सारे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

थार में 1.5-लीटर डीजल और 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल एटी के साथ रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) ड्राइवट्रेन दी गई है, जबकि गुरखा में केवल फोर-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) का ऑप्शन दिया गया है।

आप थार के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन चुन सकते हैं, जबकि गुरखा के साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

यहां हमनें 2025 महिंद्रा थार के वेरिएंट-वाइज इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की जानकारी साझा की है।

फीचर

फीचर 2025 महिंद्रा थार फोर्स गुरखा 3-डोर एक्सटीरियर डीआरएल के साथ हैलोजन हेडलाइट

टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील

फ्रंट हैलोजन फॉग लैंप

डुअल-टोन बंपर

साइड स्टेप्स

18-इंच अलॉय व्हील्स

एलईडी टेललाइट एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलाइट

फ्रंट हैलोजन फॉग लाइट

एयर इनटेक स्नोर्कल

रूफ कैरियर

साइड स्टेप्स

18-इंच अलॉय व्हील्स

रियर टेलगेट लैडर इंटीरियर ऑल-ब्लैक केबिन थीम

फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट

ए-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल ऑल-ब्लैक केबिन थीम

फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

दो अलग-अलग फ्रंट आर्मरेस्ट

ए-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल कंफर्ट रियर एसी वेंट्स के साथ मैनुअल एसी

फ्रंट पावर विंडो

टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

कीलेस एंट्री

क्रूज कंट्रोल

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

मैन्युअल एसी

फ्रंट पावर विंडो

टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील इंफोटेनमेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो

वायर्ड एप्पल कारप्ले

6-स्पीकर साउंड सिस्टम

स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल 9-इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सेफ्टी डुअल फ्रंट एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

रोल-ओवर मिटिगेशन

हिल-होल्ड असिस्ट

हिल-डिसेंट कंट्रोल

एबीएस के साथ ईबीडी

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

रियर पार्किंग कैमरा

रियर वाइपर और वॉशर

रियर पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

रियर डिफॉगर

फ्रंट-व्हील डिस्क ब्रेक डुअल फ्रंट एयरबैग

रियर पार्किंग कैमरा

एबीएस के साथ ईबीडी

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक

फीचर्स के मामले में 2025 महिंद्रा थार फोर्स गुरखा से कहीं ज्यादा बेहतर है। नई महिंद्रा थार में रियर एसी वेंट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) दिए गए हैं, जो फोर्स गुरखा में नहीं मिलते हैं।

हालांकि, फोर्स गुरखा में टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जबकि थार एसयूवी में केवल टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है।

महिंद्रा थार में बड़ी 10.25-इंच टचस्क्रीन दी गई है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायर्ड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। जबकि, गुरखा में स्मॉल 9-इंच टचस्क्रीन दी गई है, लेकिन यह एप्पल और एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है।

2025 महिंद्रा थार और गुरखा में डुअल फ्रंट एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी और रियर पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। जबकि, थार में हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर और रोलओवर मिटिगेशन जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

निष्कर्ष :

नया अपडेट मिलने से महिंद्रा थार अब ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित होती है क्योंकि यह ना केवल फोर्स गुरखा से सस्ती है, बल्कि इसमें कई अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं जो गुरखा में नहीं मिलते हैं। महिंद्रा थार में कई सारे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी शामिल है।

यदि आप पावरफुल डीजल इंजन ऑप्शन चाहते हैं तो गुरखा को चुनना अच्छा ऑप्शन होगा। इसका ब्रेकओवर और डिपार्चर एंगल, और वॉटर वेडिंग केपेसिटी (50 मिलीमीटर ज्यादा) थार से ज्यादा बेहतर है। हालांकि, इसमें केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

अगर आप कोई ऐसी एसयूवी कार चाहते हैं जिसमें मॉडर्न फीचर के साथ कई सारे इंजन ऑप्शन और अच्छी ऑफ-रोडिंग क्षमताएं मिलें तो आप थार को चुन सकते हैं। वहीं, अगर आप कोई ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो ऑफ-रोडिंग के लिहाज से काफी अच्छी हो तो गुरखा को चुनना ज्यादा बेहतर होगा।

