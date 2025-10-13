2025 महिंद्रा थार: इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

2025 महिंद्रा थार: इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात
हाल ही में महिंद्रा थार के 3-डोर वर्जन को नया अपडेट मिला है, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक और फीचर अपग्रेड शामिल हैं
हाल ही में महिंद्रा ने थार 3-डोर मॉडल को नया अपडेट दिया है, इसमें अंदर और बाहर कुछ अपडेट किए गए हैं। हालांकि इसमें अभी भी वही बॉक्सी डिजाइन है जो थार के प्रशंसकों को पसंद है, लेकिन बाहरी हिस्से में कुछ बदलाव और केबिन में अतिरिक्त फीचर इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इंजन में बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें पहले वाले ही पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मिलना जारी हैं।
2025 महिंद्रा थार की कीमत सामने आ चुकी है, और अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो आपकी रिसर्च और निर्णय में मदद के लिए यहां इससे जुड़ी सभी जानकारी दी गई है:
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट लॉन्च रिपोर्ट
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट को 3 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। अगर आप लॉन्च स्टोरी नहीं पढ़ पाए या बदलावों और वेरिएंट अनुसार प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके लॉन्च स्टोरी पढ़ सकते हैं:
2025 महिंद्रा थार फोटो गैलरी
यदि आप नई थार के एक्सटीरियर और केबिन को करीब से देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या नया है और पहले जैसा क्या है, तो यहां 360 डिग्री फोटो गैलरी देखें:
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट vs प्री-फेसलिफ्ट कंपेरिजन
फेसलिफ्ट थार में क्या अलग है, इसे लेकर उलझन में हैं? चिंता न करें, क्योंकि हमने नए और पुराने मॉडल का कंपेरिजन करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। हमने दोनों वर्जन के एक्सटीरियर डिजाइन में बदलाव से लेकर केबिन में सुधार और इंजन की जानकारी तक, सब कुछ कवर किया है।
महिंद्रा थार वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट
सही वेरिएंट चुनना उलझन भरा हो सकता है और कभी-कभी इसमें समय भी लग जाता है। इसलिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हमने फेसलिफ्ट थार के सभी वेरिएंट्स की पूरी जानकारी तैयार की है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कौनसे वेरिएंट में कैसे फीचर मिलते हैं। नीचे लिंक पर क्लिक करें और अपने बजट व जरूरत के हिसाब से सही वेरिएंट चुनें।
2025 महिंद्रा थार वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन
बेहतर वेरिएंट चुनना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन कभी-कभी कंपनियां अलग-अलग वेरिएंट के साथ अलग-अलग इंजन-गियरबॉक्स के विकल्प देकर इसे और भी मुश्किल बना देती है। इनमें से कुछ विकल्प कुछ खास वेरिएंट्स तक सीमित होते हैं। इसलिए, इस उलझन को दूर करने के लिए पेश है 2025 महिंद्रा थार के वेरिएंट अनुसार इंजन विकल्प की एक पूरी रिपोर्ट।
2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट : इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन, जानिए यहां
2025 महिंद्रा थार कलर विकल्प
अब जब आपने सही वेरिएंट और परफेक्ट इंजन विकल्प चुन लिया है, तो इसके बाद बारी है अपनी थार गाड़ी के लिए कौनसा कलर चुनेंगे। हमने कारदेखो पर थार के कलर विकल्प की फोटो गैलरी से इस काम को आसान किया है।
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट vs महिंद्रा थार रॉक्स: एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन कंपेरिजन
क्या आप थार फेसलिफ्ट लेने की सोच रहे हैं, लेकिन बड़ी थार रॉक्स भी आपके लिए एक विकल्प है? तो यहां थार के 3-डोर और 5-डोर वर्जन का पूरा कंपेरिजन पेश है। हमने इनके केबिन, एक्सटीरियर और इंजन समेत अन्य चीजों की तुलना की है। अगर आप दोनों के बीच अंतर और समानता जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट vs महिंद्रा थार रॉक्स: दोनों एसयूवी कार के एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन में है कितना अंतर, जानिए यहां
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट vs मारुति जिम्नी
जब आप ऑफ रोडिंग एसयूवी कार के बारे में सोचते हैं तो मारुति सुजुकी जिम्नी एक अन्य विकल्प है जो दिमाग में आता है। जिम्नी और थार दोनों का डिजाइन अलग-अलग है, लेकिन इनकी ऑफ रोड क्षमताएं एक जैसी है। नीचे रिपोर्ट में हमने जिम्नी और थार 2025 मॉडल की विस्तृत तुलना की है। कौनसी कार आपके लिए सही है? जानिए आगे:
2025 महिंद्रा थार vs मारुति जिम्नी : इनमें से कौनसी ऑफ-रोडर एसयूवी को घर लाना होगा बेहतर? जानिए यहां
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट vs फोर्स गुरखा 3 डोर
फोर्स गुरखा 3-डोर एक कम लोकप्रिय प्रतिद्वंदी एसयूवी है जो शानदार ऑफ-रोडिंग क्षमता के साथ आती है। यह लंबी और बॉक्सी है, और ऑफ रोड एसयूवी सेगमेंट में कुछ अनोखी खूबियों के साथ आती है। महिंद्रा थार न्यू मॉडल के मुकाबले यह कैसी है? आइए एक नजर डालते हैं:
2025 महिंद्रा थार vs फोर्स गुरखा 3-डोर : इनमें से कौनसी ऑफ-रोड एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर? जानिए यहां
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: मासिक ईएमआई प्लान
अगर आप थार को ईएमआई पर लेना चाहते हैं तो हमने अलग-अलग अवधि के हिसाब से आपकी ईएमआई की लागत को अलग-अलग करके इसे थोड़ा आसान बना दिया है। इसलिए, अगर आपको इस बारे में ज्यादा स्पष्टता चाहिए कि कौनसी ईएमआई आपके लिए सबसे उपयुक्त है, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके थार फेसलिफ्ट पर हमारी विस्तृत ईएमआई गाइड देखे।
2025 महिंद्रा थार: इस एसयूवी कार को किस्तों पर लेने का बना रहे हैं प्लान? यहां देखिए हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी
ऐसी अधिक जानकारी के लिए कारदेखो वेबसाइट फॉलो करें। थार फेसलिफ्ट की तरह, हम अलग-अलग नई कार के लिए खरीदारी गाइड लेकर आएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी कुछ रोमांचक कंटेंट आने वाला है!
तब तक, हमें बताए कि क्या यह खबर आपके लिए उपयोगी साबित हुई, और अगर थार खरीदने को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें।