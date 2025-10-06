सभी
    2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट vs महिंद्रा थार रॉक्स: दोनों एसयूवी कार के एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन में है कितना अंतर, जानिए यहां

    संशोधित: अक्टूबर 06, 2025 05:16 pm | सोनू

    Mahindra Thar vs Thar Roxx

    महिंद्रा थार 3 डोर भारत में पिछले पांच साल से बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसे अब तक कई छोटे-मोटे अपडेट मिल चुके हैं। अब महिंद्रा ने इसे बड़ा अपडेट दिया है, जिससे इसके अंदर और बाहर कुछ डिजाइन और फीचर अपग्रेड हुए हैं। कई अपडेट बड़ी 5 डोर थार रॉक्स से प्रेरित लगते हैं। यहां हमने दोनों थार गाड़ी के एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन का कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    2025 Mahindra Thar
    Mahindra Thar Roxx

    हालांकि दोनों कार के डिजाइन में ओरिजनल थार की झलक मिलती है, लेकिन इन दोनों के डिजाइन में कई बदलाव हैं। सबसे पहली बात, नई थार 3 डोर में वही 7-स्लेट ग्रिल दी गई है, लेकिन अब ये बॉडी कलर फिनिश में है। वहीं दूसरी ओर, थार रॉक्स में 6-स्लेट ग्रिल के साथ एक स्प्लिट डिजाइन दी गई है जो ज्यादा प्रभावशाली लगती है।

    3 डोर थार और थार रॉक्स दोनों में गोल हेडलाइट दी गई है, पहले वाले मॉडल में हेलोजन लाइटिंग दी गई है जबकि 5-डोर मॉडल में सी आकार की एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर यूनिट दी गई है। दोनों एसयूवी कार में टर्न इंडिकेटर को आगे वाले फेंडर और फॉग लैंप्स को बंपर पर पोजिशन किया गया है। महिंद्रा ने थार कार के दोनों मॉडल में आगे वाले बंपर के बीच में एक सिल्वर फिनिश पोर्शन दिया है, जिस पर 3 डोर वर्जन में ‘थार’ बैजिंग भी है।

    साइड प्रोफाइल

    2025 Mahindra Thar
    Mahindra Thar Roxx

    साइड से नई थार 3-डोर पुराने मॉडल जैसी ही है और इसमें वही रियर ग्लास पैनल, 18-इंच अलॉय व्हील, और पीछे वाले फेंडर पर आरडब्ल्यूडी’ (रियर-व्हील-ड्राइव) या ‘4x4’ बैजिंग दी गई है।

    वहीं थार रॉक्स की खासियत लंबा व्हीलबेस और अतिरिक्त दरवाजे हैं। इसमें 19-इंच अलॉय व्हील, ट्राएंगुलर रियर क्वाटर ग्लास पेनल, और सी पिलर पर पीछे वाले डोर हैंडल दिए गए हैं।

    पीछे का डिजाइन

    2025 Mahindra Thar
    Mahindra Thar Roxx

    थार और थार रॉक्स दोनों पीछे से एक जैसी दिखती है, जिसमें आयाताकार एलईडी टेल लाइट (थार रॉक्स में सी-शेप इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ) और एक टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील है। महिंद्रा ने थार 3 डोर और थार रॉक्स दोनों के बंपर पर एक सिल्वर इनसर्ट, एक साइड-ओपनिंग टेलगेट, और स्पेयर व्हील हब में एक रियर व्यू कैमरा दिया है।

    केबिन

    2025 Mahindra Thar

    महिंद्रा थार 2025 मॉडल में ब्लैक केबिन थीम के साथ ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। डैशबोर्ड पर अब थार रॉक्स जैसा ही 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें बड़ी थार की तरह दरवाजों पर पावर विंडो स्विच भी दिए गए हैं।

    Mahindra Thar Roxx

    थार रॉक्स की बात करें तो इसमें ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट डैशबोर्ड के साथ व्हाइट लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। अगर आप इसका फोर-व्हील-ड्राइव वर्जन लेते हैं तो इसमें ब्लैक/ब्राउन कलर स्कीम के विकल्प भी मिलते हैं। इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देने के लिए डैशबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से पर सॉफ्ट टच मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। दोनों में आगे सेंटर आर्मरेस्ट और पीछे एसी वेंट्स के साथ पीछे बैठे पैसेंजर के लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं।

    थार 3 डोर मॉडल दूसरी रो में दो अलग-अलग सीटों के साथ 4 सीटर लेआउट में आती है, वहीं थार रॉक्स में पीछे वाले पैसेंजर के लिए एक बेंच सीट दी गई है और इसे 5 सीटर लाइफस्टाइल ऑफ रोडिंग कार के तौर पर पेश किया गया है।

    फीचर

    2025 Mahindra Thar
    Mahindra Thar Roxx

    समान 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा, दोनों कार के अन्य कॉमन फीचर में स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, कीलेस एंट्री, पीछे वाइपर और वाशर, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) शामिल है। यहां थार रॉक्स बेहतर साबित होती है, क्योंकि इसमें 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 9-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

    तीन दरवाजों वाली थार में केवल दो एयरबैग और एक पीछे पार्किंग कैमरा दिया गया है, वहीं थार रॉक्स में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड) और एक 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है। हमने थार 3 डोर के वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट की रिपोर्ट भी बनाई है जिससे आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही वेरिएंट चुनने में मदद मिलेगी।

    इंजन

    महिंद्रा थार और थार रॉक्स दोनों में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है, लेकिन इनकी ट्यूनिंग अलग-अलग है। छोटी थार में छोटा 1.5-लीटर डीजल इंजन (केवल रियर-व्हील-ड्राइव के साथ) में भी उपलब्ध है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

     

    2025 महिंद्रा थार

    महिंद्रा थार रॉक्स

    इंजन

    1.5-लीटर डीजल

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    119 पीएस

    152 पीएस

    132 पीएस

    162 पीएस (एमटी)/177 पीएस (एटी)

    152 पीएस (एमटी)/Up to 175 पीएस (एटी)

    टॉर्क

    300 एनएम

    300 एनएम (एमटी)/320 एनएम (एटी)

    300 एनएम

    330 एनएम (एमटी)/380 एनएम (एटी)

    330 एनएम (एमटी)/ 370 एनएम तक (एटी)

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी*

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव/ 4-व्हील-ड्राइव

    4-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव/ 4-व्हील-ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    न्यू महिन्द्रा थार 3 डोर मॉडल के लॉन्च के बाद, हमने इसके वेरिएंट अनुसार इंजन विकल्प के बारे में विस्तार से बताया है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Mahindra Thar
    Mahindra Thar Roxx

    नई महिंद्रा थार 3 डोर की कीमत 9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये के बीच है। अगर आप इसकी सटिक वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट जानना चाहते हैं तो थार की लॉन्च स्टोरी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा, हाल ही में सभी महिंद्रा कार की कीमत भी कम हुई थी, जिसमें थार रॉक्स भी शामिल है, और अब इस गाड़ी की रेट 12.25 लाख रुपये से 22.06 लाख रुपये के बीच है। हमने अलग से थार रॉक्स की वेरिएंट अनुसार नई प्राइस लिस्ट की स्टोरी भी बनाई है।

    इनका मुकाबला फोर्स गुरखा, फोर्स गुरखा 5 डोर, और मारुति जिम्नी से है।

    सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

    was this article helpful ?

    महिंद्रा थार रॉक्स पर अपना कमेंट लिखें

    2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट vs महिंद्रा थार रॉक्स: दोनों एसयूवी कार के एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन में है कितना अंतर, जानिए यहां
