    2025 महिंद्रा थार: इस एसयूवी कार को किस्तों पर लेने का बना रहे हैं प्लान? यहां देखिए हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी

    संशोधित: अक्टूबर 08, 2025 11:33 am | सोनू

    23 Views
    हमने इस रिपोर्ट में महिंद्रा थार टॉप मॉडल डीजल ऑटोमैटिक की ईएमआई की गणना की है

    2025 Mahindra Thar

    महिंद्रा थार में हाल ही में अंदर और बाहर कुछ बदलाव किए गए हैं, साथ ही कुछ नए फीचर भी जोड़े गए हैं। इसके अलावा, जीएसटी दर में कटौती के बाद अब इसे खरीदना और भी सस्ता हो गया है। थार आज भी एक ऐसी एसयूवी कार है, जिसे इसके दमदार लुक, दमदार स्टांस और बेहतर ऑफ-रोड क्षमता के लिए सराहा जाता है।

    अगर आप थार का टॉप मॉडल एलएक्सटी डीजल ऑटोमैटिक फाइनेंस पर लेने की सोच रहे हैं, जिसकी दिल्ली में ऑन रोड प्राइस 20.14 लाख रुपये है, तो यहां देखिए आपको इसके लिए कितना ईएमआई पेमेंट करना होगा। हमने ईएमआई की गणना 4 अलग-अलग लोन अवधि पर की है, जिसमें 4 लाख रुपये का डाउन पेमेंट (ऑन रोड प्राइस का करीब 20 प्रतिशत) है। यहां 9.5 प्रतिशत की स्टैंडर्ड ब्याज दर को ध्यान में रखकर मासिक ईएमआई की गणना की गई है।

    नोट: यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके चुने गए वेरिएंट, किए गए डाउन पेमेंट, और ब्याज दर के आधार पर मासिक ईएमआई अलग-अलग होती है। कार लोन की ब्याज दर आपके सिबिल स्कोर के आधार पर भिन्न होती है। इस गणना के लिए हमने स्टैंडर्ड 9.5 प्रतिशत ब्याज दर को ध्यान में रखा है। सटीक जानकारी के लिए, कृपया अपने नजदीकी डीलरशिप या बैंक से संपर्क करें।

    2025 महिंद्रा थार की वेरिएंट अनुसार कीमत देखने के लिए यहां क्लिक करें

    3 वर्ष की अविध

    2025 Mahindra Thar 3 Year EMI

    3 साल की लोन अवधि के लिए थार के टॉप मॉडल एलक्सटी डीजल ऑटोमैटिक की मासिक ईएमआई 51,962 रुपये होगी।

    • डाउन पेमेंट: 4 लाख रुपये

    • कुल ईएमआई पेमेंट: 18.61 लाख रुपये (2.47 लाख रुपये ब्याज सहित)

    • 3 साल बाद कुल लागत: 22.61 लाख रुपये

    यह उन लोगों के लिए सही है जो लोन जल्दी चुकाना चाहते हैं और ब्याज के भुगतान पर बचत करना चाहते हैं।

    यह भी पढ़ें: 2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट vs महिंद्रा थार रॉक्स: दोनों एसयूवी कार के एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन में है कितना अंतर, जानिए यहां

    4 वर्ष की अवधि

    Mahindra Thar 4 Years EMI

    4 साल की लोन अवधि के लिए थार टॉप मॉडल की मासिक ईएमआई 40,542 रुपये होगी।

    • डाउन पेमेंट: 4 लाख रुपये

    • कुल ईएमआई पेमेंट: 19.46 लाख रुपये (3.32 लाख रुपये ब्याज सहित)

    • 4 साल बाद कुल लागत: 23.46 लाख रुपये

    यह उन लोगों के लिए सही है जो ब्याज में ज्यादा वृद्धि के बिना मासिक ईएमआई की राशि कम करना चाहते हैं।

    5 वर्ष की अवधि

    Mahindra Thar EMI

    5 साल की लोन अवधि के लिए आपकी मासिक ईएमआई 33,891 रुपये होगी।

    • डाउन पेमेंट: 4 लाख रुपये

    • कुल ईएमआई पेमेंट: 20.33 लाख रुपये (4.19 लाख रुपये ब्याज सहित)

    • 5 साल बाद कुल लागत: 24.33 लाख रुपये

    यह उन लोगों के सही है जो लंबी अविध के लिए फाइनेंस चाहते हैं और ज्यादा ब्याज से कोई आपत्ति नहीं है।

    यह भी पढ़ें: 2025 महिंद्रा थार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    7 वर्ष की अवधि

    Mahindra Thar 7 Year EMI

    7 साल की लोन अवधि के लिए आपकी थार पर मासिक ईएमआई 26,375 रुपये होगी।

    • डाउन पेमेंट: 4 लाख रुपये

    • कुल ईएमआई भुगतान: 22.15 लाख रुपये (6.01 लाख रुपये ब्याज सहित)

    • 7 साल बाद कुल लागत: 26.15 लाख रुपये

    यह उन लोगों के लिए सही है जो अधिकतम समय के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना

    आप कारदेखो वेबसाइट पर ईएमआई कैलकुलेटर फीचर का उपयोग करके अलग-अलग शहर में अलग-अलग मॉडल पर ईएमआई की गणना कर सकते हैं। त्योहारी सीजन पर कंपनियां कारों पर कई फायदे भी दे रही है, ऐसे में आसान ईएमआई पेमेंट प्लान के साथ कार को घर लाने का यह सही समय है।

    2025 महिंद्रा थार: इस एसयूवी कार को किस्तों पर लेने का बना रहे हैं प्लान? यहां देखिए हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
