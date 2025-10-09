नई महिंद्रा बोलेरो अपने पुराने वर्जन से कितनी है अलग, जानिए यहां

प्रकाशित: अक्टूबर 09, 2025 03:28 pm । स्तुति

नई महिंद्रा बोलेरो एसयूवी में कई हल्के-फुल्के अपडेट किए गए हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे :-

महिंद्रा बोलेरो भारत में उपलब्ध सबसे पुरानी कारों में से एक है। कंपनी ने कई छोटे-मोटे अपडेट देकर इसे हमेशा समय के साथ एडवांस रखने की कोशिश की है। अब इसे नया मॉडल ईयर अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। नई महिंद्रा बोलेरो अपने पुराने मॉडल से कितनी है अलग, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

आगे की डिजाइन

इस एसयूवी कार में आगे की तरफ कई हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं। महिंद्रा ने नई बोलेरो में आगे की तरफ नई 5-स्लेट ग्रिल दी है जिससे इसका लुक एकदम नया लगता है। इसमें आगे के हिस्से पर क्रोम एम्बेलिशमेंट दिए गए हैं जो इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं और इसमें प्री-अपडेट मॉडल के जैसी हेडलाइट भी दी गई है।

आगे की तरफ इसमें एक्स-शेप्ड बंपर दिया गया है जिस पर एयर डैम के साथ मैश पैटर्न मिलता है। कंपनी ने इसमें आगे की तरफ फॉग लैंप्स भी दिए हैं। इस नए मॉडल में बंपर इंटीग्रेटेड स्किड प्लेट दी गई है।

साइड

राइडिंग के लिए इसमें डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे काफी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका अपराइट और बॉक्सी स्टेंस साफ तौर पर नजर आता है। 2025 महिंद्रा बोलेरो कार में पुराने मॉडल की तरह विंडो के लिए बड़े स्क्वायर ग्लास पैनल और फ्रंट फेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

पीछे की डिजाइन

महिंद्रा की इस नई एसयूवी कार में पीछे की तरफ कोई बदलाव नहीं हुए हैं। पीछे की साइड पर इसमें पुराने मॉडल की तरह वर्टिकल क्लियर-लेंस टेललाइट, साइडवे ओपनिंग टेलगेट (स्पेयर व्हील माउंटेड), रेक्टेंगुलर स्पेयर व्हील कवर के साथ 'बोलेरो' बैजिंग दी गई है। 2025 महिंद्रा बोलेरो में प्री-अपडेट वर्जन की तरह स्लीक बंपर दिया गया है जिस पर डुअल रियर पार्किंग सेंसर पोजिशन किए गए हैं। यहां देखें नई महिंद्रा बोलेरो एसयूवी की फोटो गैलरी।

कलर

पुरानी महिंद्रा बोलेरो तीन कलर ऑप्शन : डीसैट सिल्वर, लेकसाइड ब्राउन और डायमंड व्हाइट में उपलब्ध थी, जबकि 2025 महिंद्रा बोलेरो चार कलर ऑप्शन : स्टेल्थ ब्लैक (नया), डायमंड व्हाइट, डीसैट सिल्वर और रॉकी बेज में आती है।

इंटीरियर

नई महिंद्रा बोलेरो के केबिन और डैशबोर्ड लेआउट में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन महिंद्रा ने इसके इंटीरियर में एक बदलाव जरूर किया है वो यह है कि पुराने मॉडल में डैशबोर्ड के को-ड्राइवर साइड पर मिलने वाले ग्रैब हैंडल को नए मॉडल में से हटा दिया है।

पुराने मॉडल में एसी वेंट्स के आसपास दी गई फॉक्स वुड ट्रिम को नए मॉडल में से हटा दिया गया है और इसमें अब डोर पैड पर नई ट्रिम दी गई है। इसमें पहले की तरह 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं।

2025 महिंद्रा बोलेरो गाड़ी में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है जो इसके केबिन को अपमार्केट फील देती है। नई महिंद्रा बोलेरो अभी भी एक 7-सीटर एसयूवी कार है जिसमें तीसरी रो पर साइड फेसिंग जंप सीटें दी गई हैं।

नई महिंद्रा बोलेरो कार में काफी हद तक प्री-अपडेट मॉडल वाले फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें अब 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे नए फीचर भी मिलते हैं। इन फीचर के अलावा इसमें पुरानी बोलेरो वाले कई फीचर दिए गए हैं जिसमें मैनुअल एसी के साथ हीटर, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर विंडो और रिमोट लॉकिंग शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें 2025 महिंद्रा बोलेरो के वेरिएंट-वाइज फीचर। यदि आप बड़ी बोलेरो नियो कार खरीदना चाहते हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज फीचर देख सकते हैं।

इंजन ऑप्शन

महिंद्रा ने बोलेरो एसयूवी के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किए हैं। इसमें पुराने मॉडल वाला डीजल इंजन दिया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 2025 महिंद्रा बोलेरो इंजन 1.5-लीटर डीजल पावर 75 पीएस टॉर्क 210 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी^

^आरडब्लूडी - रियर व्हील ड्राइव

स्टैंडर्ड बोलेरो के साथ बोलेरो नियो को भी नया अपडेट मिला है, जबकि महिंद्रा ने थार 3-डोर को भी अपडेट किया है। यहां देखें इसकी लॉन्च स्टोरी :-

कीमत और मुकाबला

2025 महिंद्रा बोलेरो कार की कीमत 7.99 लाख रुपये से लेकर 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। महिंद्रा बोलेरो का सेगमेंट में सीधे तौर पर मुकाबला किसी से नहीं है। लेकिन, यह मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू जैसी सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी के मुकाबले अच्छा ऑप्शन है। इसका कंपेरिजन हुंडई एक्सटर और टाटा पंच माइक्रो एसयूवी के कुछ वेरिएंट से भी रहेगा।