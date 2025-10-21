महिंद्रा बोलेरो नियो के टॉप से नीचे वाले एन10 वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 5 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: अक्टूबर 21, 2025 11:42 am । स्तुति

इस एसयूवी कार का टॉप वेरिएंट एन10 फुली लोडेड एन11 वेरिएंट से काफी मिलता जुलता है और इसमें टचस्क्रीन और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं

हाल ही में महिंद्रा बोलेरो नियो को रेगुलर बोलेरो के साथ नया अपडेट मिला है। नए अपडेट के साथ यह एसयूवी कार पहले से ज्यादा स्टाइलिश हो गई है और इसमें कई नए फीचर भी जुड़ गए हैं। इस गाड़ी का टॉप से नीचे वाला एन10 वेरिएंट महिंद्रा के कुछ डीलरशिप्स पर पहुंचना भी शुरू हो गया है जिसकी तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं। महिंद्रा बोलेरो नियो एन10 वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 5 तस्वीरों के जरिए डालेंगे एक नजर :-

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

आगे की तरफ इसमें सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। यह इस गाड़ी का टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है, लेकिन फिर भी इसमें फुली लोडेड एन11 वेरिएंट की तरह हॉरिजेंटल क्रोम इंसर्ट के साथ नए डिजाइन की ग्रिल दी गई है। इसके बॉडी कलर्ड बंपर में एयर डैम पर क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं और इसमें बंपर के दोनों कॉर्नर पर फॉग लैंप्स भी पोजिशन किए हुए हैं। इस गाड़ी में प्री-अपडेट वर्जन वाला हैलोजन हेडलाइट सेटअप दिया गया है जो फॉलो-मी-होम फंक्शनैलिटी के साथ आता है। बोलेरो नियो एन10 वेरिएंट में आइब्रो-स्टाइल्ड एलईडी डीआरएल्स भी दी गई हैं।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो बोलेरो नियो एन10 वेरिएंट में राइडिंग के लिए 15-इंच सिल्वर फिनिश्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें ओआरवीएम्स पर डुअल-टोन शेड (बॉडी कलर और ब्लैक) दिया गया है, जबकि डोर हैंडल्स पर ब्लैक कलर फिनिश दी गई है। इसमें साइड स्टेप भी दिया गया है जो कि इस गाड़ी में एन8 वेरिएंट से मिलता है।

रियर

पीछे की तरफ इसमें हैलोजन टेललाइट और वर्टिकल हिंज्ड टेलगेट दिया गया है। बोलेरो नियो एन10 गाड़ी में पीछे की तरफ स्पॉइलर दिया गया है, साथ ही इसमें वाइपर और डिफॉगर भी मौजूद है। एन10 वेरिएंट में बूटलिड माउंटेड स्पेयर व्हील (बॉडी कलर्ड एक्स ब्रैकेट के साथ जिस पर 'बोलेरो' बैजिंग मिलती है) और नाम और वेरिएंट के बारे में दर्शाने के लिए कई सारी बैजिंग दी गई है।

यह भी पढ़ें : महिंद्रा बोलेरो नियो के नए और पुराने मॉडल में कितना है अंतर, जानिए यहां

इंटीरियर

नई महिंद्रा बोलेरो नियो एसयूवी कार के एन10 वेरिएंट में मोका ब्राउन केबिन थीम और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। एन10 वेरिएंट बाकी सभी वेरिएंट की तरह 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध है और इसमें तीसरी रो पर साइड फेसिंग जंप सीट दी गई है। इस वेरिएंट से इसमें टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। चूंकि यह इसका टॉप वेरिएंट है, बोलेरो नियो एन10 वेरिएंट में फोल्डेबल सेकंड और थर्ड रो सीटें, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और कलर्ड एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

बोलेरो नियो एन10 वेरिएंट में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, मैनुअल एसी, सेंट्रल लॉकिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

महिंद्रा बोलेरो नियो गाड़ी में एबीएस के साथ ईबीडी, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, डुअल फ्रंट एयरबैग और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। जबकि, एन10 वेरिएंट में रियर पार्किंग कैमरा और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर भी मिलते हैं। यहां देखें बोलेरो नियो के वेरिएंट-वाइज फीचर।

इंजन ऑप्शन

2025 महिंद्रा बोलेरो नियो एसयूवी के सभी वेरिएंट में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो इंजन 1.5-लीटर डीजल पावर 100 पीएस टॉर्क 260 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी^

^आरडब्लूडी - रियर-व्हील-ड्राइव

बोलेरो नियो के साथ थार 3-डोर और स्टैंडर्ड बोलेरो को भी नया अपडेट मिला है। स्मॉल महिंद्रा थार में थार रॉक्स वाले कई सारे डिजाइन अपडेट दिए गए हैं, जबकि बोलेरो में कई हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में पहचानना भी बहुत मुश्किल होगा।

कीमत और मुकाबला

2025 महिंद्रा बोलेरो नियो एन10 वेरिएंट की कीमत 9.79 लाख रुपये है। जबकि, इस एसयूवी कार के बाकी वेरिएंट की कीमत 8.49 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच है। बोलेरो नियो के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। लेकिन, इसका कंपेरिजन रेनो काइगर, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक जैसी सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।