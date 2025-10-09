महिंद्रा बोलेरो नियो के नए और पुराने मॉडल में कितना है अंतर, जानिए यहां

प्रकाशित: अक्टूबर 09, 2025 01:08 pm । स्तुति

यह एसयूवी कार अभी भी बॉक्सी लेआउट में आती है, लेकिन महिंद्रा ने इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव और फीचर अपडेट दिए हैं

हाल ही में महिंद्रा बोलेरो नियो और स्टैंडर्ड बोलेरो को नया अपडेट मिला है। इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इनमें कई फीचर अपडेट भी दिए गए हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि नई महिंद्रा बोलेरो नियो अपने पुराने वर्जन से कितनी अलग है तो यहां दोनों गाड़ियों का कंपेरिजन देख सकते हैं :-

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

महिंद्रा बोलेरो नियो न्यू मॉडल में पहली नजर में कोई अंतर ढूंढ़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आगे की तरफ इसमें नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है जिस पर कई क्रोम एलिमेंट मिलते हैं। जहां इस एसयूवी कार के पुराने वर्जन में ग्रिल पर वर्टिकल स्लैट्स मिलते थे, वहीं 2025 बोलेरो नियो मॉडल में हॉरिजॉन्टल पैटर्न वाली ग्रिल दी गई है।

इसमें पुराने मॉडल की तरह हेडलाइट क्लस्टर और आइब्रो शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं। इसमें प्री-अपडेट मॉडल जैसे फॉग लैंप्स और फ्रंट बंपर दिया गया है। फर्क केवल इतना है कि इसमें बंपर पर पोजिशन किए गए एयर डैम पर अब क्रोम इंसर्ट मिलते हैं, साथ ही इसमें बंपर पर सिल्वर-फिनिश्ड स्किड प्लेट भी दी गई है।

साइड

इसकी साइड प्रोफाइल स्क्वायर विंडो पेनल्स और बॉक्सी स्टेंस के साथ पुराने मॉडल जैसी ही लगती है। हालांकि, महिंद्रा ने बोलेरो नियो न्यू मॉडल में डुअल-टोन कलर ऑप्शन की चॉइस दी है जो कि पुराने वर्जन में नहीं मिलती थी। राइडिंग के लिए इसमें मशीन फिनिश्ड 16-इंच अलॉय व्हील्स (केवल नए टॉप वेरिएंट एन11 के साथ उपलब्ध) दिए गए हैं, जबकि इसके बाकी वेरिएंट में पहले की तरह 15-इंच व्हील्स दिए गए हैं।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें सबसे कम बदलाव किए गए हैं। महिंद्रा ने 2025 बोलेरो नियो में पुराने मॉडल के जैसी टेललाइट और वर्टिकल हिंज्ड टेलगेट दिया है। इसमें टेलगेट माउंटेड स्पेयर टायर दिया गया है जिस पर बॉडी कलर्ड एक्स-ब्रैकेट ('बोलेरो' बैजिंग के साथ) मिलता है। इस एसयूवी कार में टेलगेट पर 'बोलेरो नियो' और वेरिएंट-स्पेसिफिक बैजिंग भी दी गई है, साथ ही इसमें रूफ एक्सटेंडेड स्पॉइलर भी मिलता है। आप नई महिंद्रा बोलेरो नियो की फोटो गैलरी यहां देख सकते हैं।

कलर ऑप्शन

पुरानी बोलेरो नियो कार पांच मोनोटोन कलर ऑप्शन (नापोली ब्लैक, पर्ल व्हाइट, डायमंड व्हाइट, डीसैट सिल्वर और रॉकी बेज) में उपलब्ध थी, जबकि 2025 बोलेरो नियो एसयूवी इन छह कलर ऑप्शन में आती है :-

जींस ब्लू (नया)

कॉन्क्रीट ग्रे (नया)

स्टेल्थ ब्लैक

डायमंड व्हाइट

रॉकी बेज

पर्ल व्हाइट

2025 बोलेरो नियो एसयूवी के जींस ब्लू और कॉन्क्रीट ग्रे कलर ऑप्शन के साथ डुअल-टोन ब्लैक रूफ दी गई है।

इंटीरियर

महिंद्रा अभी भी बोलेरो नियो को 7-सीटर एसयूवी के रूप में बेचती है, हालांकि अब यह गाड़ी नई केबिन थीम ऑप्शन और अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। 2025 बोलेरो नियो कार में लेदरेट अपहोल्स्ट्री (टॉप दो वेरिएंट के साथ) दी गई है और यह वेरिएंट अनुसार दो कलर केबिन थीम : मोका ब्राउन या लूनर ग्रे में उपलब्ध है।

पुरानी बोलेरो नियो गाड़ी में बेज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ ब्लैक कलर का डुअल-टोन डैशबोर्ड दिया गया था। लुनार ग्रे कलर केबिन थीम के साथ इस नई एसयूवी कार का केबिन अब पहले से ज्यादा अपमार्केट लगता है।

इसमें पहले की तरह तीसरी रो पर साइड-फेसिंग जंप सीटें दी गई हैं। इससे बैठने की अच्छी सुविधा मिलती है या फिर सीट बेस को फोल्ड करके सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस मिल पाती है। लेकिन, इसमें तीसरी रो के पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट की सुविधा नहीं दी गई है।

इसमें पुरानी बोलेरो नियो वाले फीचर दिए गए हैं जिसमें सभी चार पावर विंडो, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल,6-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, मैनुअल एसी और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल है। लेकिन, महिंद्रा ने इसमें अपडेटेड 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (पहले जितना साइज) और टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया है।

2025 महिंद्रा बोलेरो नियो में पहले की तरह डुअल फ्रंट एयरबैग्स, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज (सेकंड रो के लिए) और एबीएस के साथ ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यहां देखें महिंद्रा बोलेरो नियो के वेरिएंट-वाइज फीचर।

इंजन ऑप्शन

नई महिंद्रा बोलेरो नियो गाड़ी में प्री-अपडेट मॉडल वाला डीजल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी^ पावर 100 पीएस टॉर्क 260 एनएम

^आरडब्लूडी - रियर-व्हील-ड्राइव

हाल ही में महिंद्रा ने थार 3-डोर और बोलेरो एसयूवी को अपडेट किया है जिसकी लॉन्च स्टोरी आप यहां देख सकते हैं :-

कीमत और मुकाबला

2025 महिंद्रा बोलेरो की कीमत 8.49 लाख रुपये से 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। महिंद्रा बोलेरो नियो के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन इसे मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट और हुंडई वेन्यू जैसी सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है।

यदि आप महिंद्रा की किसी कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जीएसटी दरों में कटौती के बाद महिंद्रा की कारें कितनी सस्ती हुई हैं इसके बारे में यहां देख सकते हैं।





