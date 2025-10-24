सभी
    हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल का भारत में पहला टीजर हुआ जारी, 4 नवंबर को होगी लॉन्च

    संशोधित: अक्टूबर 24, 2025 01:42 pm | भानु

    2025 Hyundai Venue

    • लॉन्च के 6 साल बाद पूरी तरह से जनरेशन अपडेट दिया गया है वेन्यू को 
    • रेक्टेंगुलर ग्रिल के साथ क्रोम इंसर्ट्स और बंपर पर एडीएएस के लिए राडार दिया गया है इसमें 
    • अलग अलग तरह की केबिन थीम दी जा सकती है इसमें,साथ ही 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया गया है इसमें 
    • ड्युअल 12.3-इंच डिस्प्ले और लेवल-2 ADAS मिलना तय; अन्य फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और 360-डिग्री कैमरा शामिल हो सकते हैं।
    • इसे पेट्रोल और डीज़ल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों में पेश किया जा सकता है।
    • इसकी कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है।


    लॉन्च से बस कुछ ही दिन पहले, 2025 हुंडई वेन्यू का भारत में पहली बार टीज़र जारी किया गया है। यह छोटा सा टीज़र वीडियो, इस एसयूवी के जनरेशन 2 मॉडल को उसके भारतीय अवतार में बिना किसी कवर के कैमरे में कैद किए जाने के कुछ ही समय बाद आया है। यह हुंडई की इस सब-4 मीटर एसयूवी का पहला जनरेशन अपडेट होगा, जिसे 2019 में हमारे बाज़ार में पेश किया गया था।


    टीजर मेंं क्या आया नजर

    टीज़र वीडियो हमें नई वेन्यू के बाहरी हिस्से की एक झलक दिखाई गई है जिसमें स्प्लिट-लाइटिंग सेटअप नजर आ रहा है। आप रेक्टेंगुलर ग्रिल में क्रोम इन्सर्ट देख सकते हैं, जबकि पहले अंतरराष्ट्रीय मॉडल में ऑल-ब्लैक फिनिश देखने को मिली थी। इसमें क्वाड-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ-साथ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप भी दिखी है जो बंपर तक जाकर सी-शेप जैसा पैटर्न बनाती है।

    करीब से निरीक्षण करने पर, आप इंटरनेशनल मॉडल की तरह बम्पर में एक मोटी ​सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट भी देख पाएंगे जिसमें एक रडार लगा है, जो लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम) दोनों कामों के लिए दिया गया है।

    अन्य डिजाइन एलिमेंट्स

    2025 Hyundai Venue

    जैसा कि पहले देखे गए टेस्ट म्यूल्स और लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है, 2025 हुंडई वेन्यू में रूफ रेल्स, मस्कुलर व्हील आर्क क्लैडिंग और एयरोडायनामिक डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स भी होंगे। हुंडई इसमें 3-पीस इंटरनल लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट सेटअप, टेलगेट पर 'वेन्यू' नाम और पीछे की तरफ एक मोटी सिल्वर स्किड प्लेट भी देगी। सी-पिलर में एक कंट्रास्टिंग सिल्वर इंसर्ट है, जो बड़ी हुंडई क्रेटा एसयूवी जैसा ही है।

    केबिन और फीचर्स

    2025 Hyundai Venue

    हालांकि हुंडई इंडिया ने अभी तक नई वेन्यू के इंटीरियर की जानकारी या तस्वीरें साझा नहीं की हैं, लेकिन हमारा मानना ​​है कि कंपनी इसे भारत में मौजूद कुछ अन्य हुंडई कारों की तरह कुछ केबिन थीम विकल्पों के साथ पेश करेगा। पिछली बार सामने आई तस्वीरों में केबिन की कुछ खासियतों में नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और स्लीकसेंट्रल एसी वेंट नजर आया था।  

    हुंडई ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि नई वेन्यू में दो 12.3-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए) दिए जाएंगे , जो क्रेटा के 10.25-इंच स्क्रीन से भी बड़े हैं। अन्य संभावित फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, पावर-एडजेस्टेबल को-ड्राइवर सीट, वायरलेस फ़ोन चार्जर और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं। इनमें से कई फीचर्स इस कार में पहली बार दिए जा रहे हैं जिससे मौजूदा वेन्यू से ये ज़्यादा प्रीमियम साबित होगी।

    लेवल-2 एडीएएस के अलावा, 2025 हुंडई वेन्यू में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), ऑटो-होल्ड फ़ंक्शन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर और एक 360-डिग्री कैमरा मिलने की भी उम्मीद है।

    इंजन

    हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल में पहले वाले इंजन मिलना जारी रह सकते हैं, जिनमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है। वर्तमान में वेन्यू में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फेसलिफ्ट मॉडल में डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी शामिल हो सकता है। यहां देखिए मौजूदा हुंडई वेन्यू के इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल/7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक*

    6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर (संभावित)

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    115 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन

    कोरियाई कारमेकर द्वारा ग्राहकों के लिए पावरट्रेन विकल्पों को बड़ा बनाने के लिए डीजल यूनिट के साथ किआ सोनेट की तरह 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया जा सकता है।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Hyundai Venue

    हमें उम्मीद है कि 2025 हुंडई वेन्यू की कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी। भारत में इसे 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

