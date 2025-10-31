2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 4 वेरिएंट में मिलेगा केवल एक इंजन ऑप्शन, जानिए कौनसा?

प्रकाशित: अक्टूबर 31, 2025 10:59 am । स्तुति

नई हुंडई वेन्यू एसयूवी में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा

हुंडई इंडिया भारत में 2025 वेन्यू को 4 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है। यह गाड़ी आठ वेरिएंट : एचएक्स, एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आएगी। इस सब-4 मीटर एसयूवी कार के साथ तीन इंजन ऑप्शन : 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलेंगे। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में तीनों इंजन ऑप्शन मिलेंगे, जबकि बेस से ऊपर वाले एचएक्स 4 वेरिएंट में केवल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा।

हुंडई ने फिलहाल नई वेन्यू कार की वेरिएंट-वाइज फीचर लिस्ट साझा नहीं की है। नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार में क्या कुछ मिलेगा खास जानेंगे इसके बारे में आगे :-

फीचर

नई हुंडई एचएक्स 5 वेरिएंट के फीचर लीक हो चुके हैं जिसके बारे में आप यहां देख सकते हैं। अनुमान है कि हुंडई वेन्यू कार के एचएक्स 4 वेरिएंट में सभी बेसिक फीचर दिए जा सकते हैं जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, एमआईडी के साथ सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बेसिक साउंड सिस्टम, एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, मैनुअल एसी, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स शामिल हो सकते हैं। इसमें सिंगल-पेन सनरूफ शायद ही दिया जाएगा, जो कि इसके एचएक्स 5 के साथ मिलेगा।

इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर विंडो सनशेड, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग, 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर मिलेंगे।

सेफ्टी के लिए एचएक्स 4 वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे फीचर दिए जाएंगे।

न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू कार के टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी भी दिए जाएंगे।

इंजन ऑप्शन

2025 हुंडई वेन्यू में तीन इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार होंगे :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एट

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

हुंडई वेन्यू एचएक्स 4 वेरिएंट में केवल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। वेन्यू लाइनअप के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन के बारे में जानने के लिए आप यहां क्लिक करें।

संभावित कीमत और मुकाबला

2025 हुंडई वेन्यू गाड़ी की कीमत 7.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू हो सकती है। इस एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा। यह गाड़ी टोयोटा टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स सब-कॉम्पेक्ट क्रॉसओवर को भी कड़ी टक्कर देगी।