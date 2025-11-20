सभी
    2025 हुंडई वेन्यू: कौनसा ईएमआई प्लान आपके लिए रहेगा बेहतर, जानिए यहां

    प्रकाशित: नवंबर 20, 2025 06:03 pm । भानु

    56 Views
    Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसमें डिज़ाइन में बड़े बदलाव और बेहतर फीचर्स दिए गए हैं। जनरेशन अपडेट के साथ, यह सब-4-मीटर एसयूवी सेगमेंट में सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक बन गई है, इसकी खासियत इसका शानदार डिज़ाइन, कई खूबियों वाला प्रीमियम केबिन और इंजन विकल्पों की एक बड़ी रेंज है। अगर आप इसे लोन पर घर लाने की योजना बना रहे हैं, तो हमने आपके लोन की अवधि के आधार पर कितनी ईएमआई देनी होगी, इसकी विस्तार से जानकारी दी है।

    ईएमआई की गणना के लिए, हमने 2025 हुंडई वेन्यू के टॉप-एचएक्स 10 टर्बो-पेट्रोल और डीजल वेरिएंट को चुना है। इसकी ऑन-रोड कीमत पर डालिए एक नज़र:

    वेरिएंट

    2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स10 टर्बो-पेट्रोल डीसीटी

    2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स10 डीजल ऑटोमैटिक

    ऑन रोड कीमत (नई दिल्ली)

    16.75 लाख रुपये

    18.30 लाख रुपये

    डाउन पेमेंट (ऑन-रोड कीमत का लगभग 20 प्रतिशत)

    3.3 लाख रुपये 

    3.6 लाख रुपये

    लोन अमाउंट

    13.45 लाख रुपये

    14.70 लाख रुपये

    ब्याज दर

    9.5%

    9.5%

    हमने 4 अलग-अलग लोन अवधियों (3 साल, 4 साल, 5 साल और 7 साल) के आधार पर मासिक किश्त की गणना की है, जिसमें टर्बो-पेट्रोल के लिए 3.35 लाख रुपये और डीजल के लिए 3.66 लाख रुपये (ऑन-रोड कीमत का लगभग 20 प्रतिशत) का डाउन पेमेंट शामिल है। ईएमआई की गणना के लिए यहां 9.5 प्रतिशत की स्टैंडर्ड ब्याज दर को ध्यान में रखा गया है।

    आप 2025 वेन्यू के साथ उपलब्ध वेरिएंट-अनुसार पावरट्रेन विकल्पों और वेरिएंट-अनुसार फीचर्स के बारे में भी जान सकते हैं।

    नोट: मासिक ईएमआई वेरिएंट, किए गए डाउन-पेमेंट और लागू ब्याज दर के आधार पर अलग हो सकती है। कार लोन पर दी जाने वाली ब्याज दर आपके सिबिल स्कोर के आधार पर अलग-अलग होगी। इस गणना के लिए, हमने 9.5 प्रतिशत की स्टैंडर्ड ब्याज दर को ध्यान में रखा है। सटीक जानकारी के लिए, कृपया अपने नज़दीकी डीलरशिप और बैंक से संपर्क करें।

    3 साल की अवधि

    टर्बो पेट्रोल

    3 साल की लोन अवधि के लिए, 2025 वेन्यू के टॉप-एचएक्स 10 टर्बो-पेट्रोल डीसीटी वेरिएंट की मासिक ईएमआई 43,095 रुपये होगी।

    Hyundai Venue

    • डाउन पेमेंट: 3.3 लाख रुपये
    • कुल ईएमआई भुगतान: 15.51 लाख रुपये (2.06 लाख रुपये ब्याज सहित)
    • 3 साल बाद कुल लागत: 18.81 लाख रुपये

    डीज़ल

    वेन्यू के टॉप-डीज़ल ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए इसी अवधि के लिए मासिक किश्त 47,099 रुपये होगी।

    Hyundai Venue

    • डाउन पेमेंट: 3.6 लाख रुपये
    • कुल ईएमआई भुगतान: 16.96 लाख रुपये (2.25 लाख रुपये ब्याज सहित)
    • 3 साल बाद कुल लागत: 20.56 लाख रुपये

    इसके लिए सुझाव: यदि आप अपना लोन जल्दी चुकाना चाहते हैं और ब्याज बचाना चाहते हैं, तो 3 साल की अवधि सबसे अच्छा विकल्प है।

    4 साल की अवधि

    पेट्रोल

    अगर आप अपनी लोन अवधि 3 साल से बढ़ाकर 4 साल करते हैं, तो मासिक ईएमआई 33,799 रुपये होगी।

    Hyundai Venue

    • डाउन पेमेंट: 3.3 लाख रुपये
    • कुल ईएमआई भुगतान: 16.22 लाख रुपये (2.77 लाख रुपये ब्याज सहित)
    • 4 साल बाद कुल लागत: 19.52 लाख रुपये

    डीज़ल

    इसी तरह, टॉप-डीज़ल वेन्यू के लिए 4 साल की लोन अवधि की ईएमआई 36,939 रुपये होगी।

    Hyundai Venue

    • डाउन पेमेंट: 3.6 लाख रुपये
    • कुल ईएमआई भुगतान: 17.73 लाख रुपये (3.03 लाख ब्याज सहित)
    • 4 वर्षों के बाद कुल लागत: 21.33 लाख रुपये

    किसके लिए बेहतर: आप ब्याज राशि में ज़्यादा वृद्धि किए बिना अपने मासिक वित्तीय बोझ को कम करने के लिए 4 साल की लोन अवधि चुन सकते हैं।

    5 साल की अवधि

    पेट्रोल

    अगर आप 5 साल की लोन अवधि चुनते हैं, तो आपकी मासिक ईएमआई घटकर 28,254 रुपये रह जाती है।

    Hyundai Venue

    • डाउन पेमेंट: 3.3 लाख रुपये
    • कुल ईएमआई भुगतान: 16.95 लाख रुपये (3.5 लाख रुपये ब्याज सहित)
    • 5 साल बाद कुल लागत: 20.25 लाख रुपये

    डीज़ल

    अगर आप वेन्यू का टॉप-डीज़ल वेरिएंट चुनते हैं, तो 5 साल की लोन अवधि के लिए ईएमआई घटकर 30,880 रुपये रह जाती है।

    Hyundai Venue

    • डाउन पेमेंट: 3.6 लाख रुपये
    • कुल ईएमआई भुगतान: 18.53 लाख रुपये (3.82 लाख रुपये ब्याज सहित)
    • 5 साल बाद कुल लागत: 22.13 लाख रुपये

    इसके लिए सुझाव: अगर आपको ज़्यादा ब्याज देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अपना मासिक वित्तीय बोझ कम करना चाहते हैं, तो आप 5 साल की लोन अवधि चुन सकते हैं।

    7 साल की अवधि

    पेट्रोल

    यह अधिकतम लोन अवधि है जिसमें आपकी मासिक किश्त सबसे कम 21,988 रुपये होगी।

    Hyundai Venue

    • डाउन पेमेंट: 3.3 लाख रुपये
    • कुल ईएमआई भुगतान: 18.47 लाख रुपये (5.02 लाख रुपये ब्याज सहित)
    • 7 साल बाद कुल लागत: 21.77 लाख रुपये

    डीज़ल

    डीज़ल के लिए, 7 साल की लोन अवधि के लिए ईएमआई 24,031 रुपये होगी।

    Hyundai Venue

    • डाउन पेमेंट: 3.6 लाख रुपये
    • कुल ईएमआई भुगतान: 20.19 लाख रुपये (5.48 लाख रुपये ब्याज सहित)
    • 7 साल बाद कुल लागत: 23.79 लाख रुपये

    इसके लिए सुझाव: यह आपकी लोन राशि चुकाने की अधिकतम अवधि है; हालांकि, इस मामले में आपको बहुत अधिक ब्याज देना होगा।

    कारदेखो का सुझाव

    हमें उम्मीद है कि यह ईएमआई गाइड आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर लोन चुनने में मदद करेगी। आप 2025 हुंडई वेन्यू के किसी भी अन्य वेरिएंट या किसी अन्य मॉडल की ईएमआई जानने के लिए कारदेखो ईएमआई कैलकुलेटर पर भी जा सकते हैं। अगर आप न्यू जनरेशन वेन्यू घर ले जाने की योजना बना रहे हैं, तो हमारी अल्टीमेट गाइड भी देखें।

