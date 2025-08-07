टोयोटा इनोवा को भारत में 20 वर्ष हुए पूरे, जानिए शुरू से लेकर अब तक कितनी बदली ये एमपीवी कार

दो दशकों में, टोयोटा ने इनोवा कार की 12 लाख से ज्यादा यूनिट बेची, जिसमें ओरिजनल इनोवा, इनोवा क्रिस्टा, और नई इनोवा हाईक्रॉस शामिल है

टोयोटा इनोवा एमपीवी को भारत में पहली बार 2005 में पेश किया गया था और इसे टोयोटा क्वालिस की जगह उतारा गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि इनोवा ने एक लंबा सफर तय किया है और अब इस नेमप्लेट को भारत में आए 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन दो दशक में, हमनें टोयोटा इनोवा के तीन अलग-अलग रूप देखें, जिनमें ओरिजनल इनोवा, इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाईक्रॉस शामिल है, और इन तीनों की मिलाकर अब तक 12 लाख से ज्यादा यूनिट बेची जा चुकी है।

आखिरी दो मॉडल अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध है और ये अभी भी डिमांड में हैं, और इन पर वेटिंग पीरियड भी ज्यादा है। यहां देखेंगे टोयोटा इनोवा को कब नया अपडेट मिला:

महीना/वर्ष मॉडल कीमत फरवरी 2005 टोयोटा इनोवा 6.76 लाख रुपये से 9.97 लाख रुपये (एक्स-शोरूम ठाणे) जनवरी 2009 टोयोटा इनोवा फेसलिफ्ट 7.66 लाख रुपये से 11.06 लाख रुपये एक्स-शोरूम दिल्ली) जनवरी 2012 टोयोटा इनोवा फेसलिफ्ट 9.40 लाख रुपये से 12.02 लाख रुपये एक्स-शोरूम दिल्ली) अक्टूबर 2013 टोयोटा इनोवा फेसलिफ्ट 9.77 लाख रुपये से 15.06 लाख रुपये एक्स-शोरूम दिल्ली) मई 2016 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 13.72 लाख रुपये से 20.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) नवंबर 2020 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट 16.26 लाख रुपये से 24.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) दिसंबर 2022 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस 18.30 लाख रुपये से 28.97 लाख रुपये एक्स-शोरूम दिल्ली) मार्च 2023 नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 19.13 लाख रुपये से 25.43 लाख रुपये एक्स-शोरूम दिल्ली)

फरवरी 2005: टोयाटा इनोवा लॉन्च

इसकी शुरुआत तब हुई जब टोयोटा ने क्वालिस को बंद करके भारत में पहली बार टोयोटा इनोवा को पेश किया और इसे 7 व 8 सीटर लेआउट में उतारा गया। हालांकि इसमें क्लाविस वाली ही चीजें दी गई, जैसे कि लोगों को आराम से ले जाने की सुविधा, लेकिन इनोवा ज्यादा मॉडर्न थी।

इसका डिजाइन साफ-सुथरा और अच्छा था, जिसमें आगे पंखुड़ी आकार की हेडलाइट और शानदार ग्रिल दी गई थी। इसका केबिन आइवरी कलर में था और इसमें रेडवुड जैसे ग्रेन फिनिश पेनल का टच दिया गया था। उस वक्त, इसमें एमपी3 और सीडी प्लेयर के साथ 2-डिन ऑडियो सिस्टम, 6-स्पीकर, 3-रो एसी और एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर दिए गए थे। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए आगे दो एयरबैग और एबीएस दिया गया था। पहली इनोवा गाड़ी में 2.5-लीटर डीजल इंजन (102 पीएस/200 एनएम) और 2-लीटर पेट्रोल इंजन (136 पीएस/182 एनएम) का विकल्प दिया गया था।

फेसलिफ्ट मॉडल के आने से पहले, टोयोटा ने चार साल में इसकी 1.62 लाख से ज्यादा यूनिट बेच दी थी, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थी।

जनवरी 2009: टोयोटा इनोवा का पहला फेसलिफ्ट मॉडल

2009 में पहली जनरेशन इनोवा को कुछ स्टाइल अपडेट मिले। इसमें नई ग्रिल के साथ आगे नया लुक दिया गया। राइडिंग के लिए नए अलॉय व्हील भी दिए गए। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि समय की मांग को देखते हुए इनोवा में कुछ फीचर अपडेट भी किए गए। इनोवा में पहली बार ऑटो एसी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, मल्टी-इंफोर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी), और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे फीचर शामिल किए गए।

जनवरी 2012: टोयोटा इनोवा फेसलिफ्ट

2012 में टोयोटा ने ऑटो एक्सपो दिल्ली में इनोवा फेसलिफ्ट को लॉन्च किया। इसमें नई हेडलाइट और पतली ग्रिल दी गई, जबकि एमपीवी का ओवरऑल लुक नहीं बदला गया। इसमें डीवीडी और ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर भी शामिल किए गए।

अक्टूबर 2013: इनोवा का अन्य फेसलिफ्ट मॉडल

एक साल बाद, टोयोटा ने फिर ओरिजनल इनोवा का नया फेसलिफ्ट वर्जन पेश किया, और इस बार इसमें एक चौड़ी ग्रिल, नई टेल लाइट और अपडेट इंटीरियर थीम दी गई। इसमें स्पोर्टी लुक के लिए बॉडी ग्राफिक्स और एक्सटेंडेड रूफ स्पॉइलर भी दिया गया। केबिन में वुड फिनिश गियर नोब, डैशबोर्ड पर नई वुडन फिनिश, और लेदरेट सीटों के साथ वुडन आर्मरेस्ट पेनल दिया गया जो इसे ज्यादा प्रीमियम फील देते थे।

मई 2016: एक बड़ा कदम, इनोवा क्रिस्टा (दूसरी जनरेशन की इनोवा)

मई 2016 में, टोयोटा ने इनोवा को पूरी तरह से बदल दिया और ओरिजनल मॉडल की जगह नई इनोवा क्रिस्टा को उतारा। नए सिरे से बनी क्रिस्टा का डिजाइन एकदम अलग था, जिसमें पतले और शार्प हेडलाइट और टेल लाइट, नई ग्रिल और नया केबिन लेआउट शामिल था।

ओरिजनल इनोवा की तुलना में यह टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे थी, इसमें ऑटोमैटिक एलईडी हेडलाइट, कूल्ड ग्लवबॉक्स, डिस्प्ले के साथ पीछे ऑटो एसी, और 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट शामिल थी। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए।

नई इनोवा क्रिस्टा में दो डीजल इंजन: 2.4-लीटर और 2.8-लीटर का विकल्प दिया गया, जिनका पावर क्रमश: 150 पीएस और 174 एनएम था। बड़ा इंजन फॉर्च्यूनर से लिया गया था, जिसे अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए पसंद किया जाता था। बाद में अगस्त 2016 में, टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल वर्जन को भी पेश किया, जिसमें 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन (166 पीएस और 245 एनएम) दिया गया। पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया था।

इनोवा की विरासत इनोवा क्रिस्टा के साथ जारी रही, लेकिन 2020 के बाद यह पुरानी लगने लगी और तब इसे नया फेसलिफ्ट अपडेट देने की जरूरत महसूस होने लगी।

नवंबर 2020: टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट

टोयोटा ने नवंबर 2020 में इनोवा क्रिस्टा को नया अपडेट दिया, और इसमें नई ट्रेपजोडियल पियानो ब्लैक ग्रिल के साथ चारों ओर क्रोम टच, आगे नया बंपर और नए डायमंड-कट अलॉय व्हील दिए।

केबिन करीब-करीब पहले जैसा ही था, लेकिंग इसमें कुछ जरूरी फीचर जोड़े गए। इनमें एमआईडी पर डिस्प्ले होने वाले फ्रंट पार्किंग सेंसर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और कनेक्टेड कार फीचर के अलावा एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले शामिल थे। इन सभी अपडेट ने इनोवा क्रिस्टा को बड़ी एमपीवी कार सेगमेंट में टॉप पर बनाए रखने में मदद की।

लेकिन, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि क्रिस्टा ऑटोमैटिक पसंद करने वालों के लिए एक बुरी खबर आ गई। 2020 में टोयोटा ने भारत सरकार द्वारा लागू किए सख्त बीएस6 एमिशन नॉर्म्स के कारण बड़े 2.8-लीटर डीजल इंजन को बंद कर दिया। इसकी जगह 2.4-लीटर डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की पेशकश की गई।

दिसंबर 2022: टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (तीसरी जनरेशन इनोवा)

दिसंबर 2022 में टोयोटा ने इनोवा हाईक्रॉस लॉन्च की जो बिलकुल अलग थी। पहली बार इनोवा हाईक्रॉस को नए मोनोकॉक चेसिस पर बनाया गया और इसमें फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया। दूसरी बड़ी बात ये थी कि यह भारत की पहली मास-मार्केट एमपीवी थी, जिसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया। मारुति सुजुकी ने भी इनोवा हाईक्रॉस का रीबैज वर्जन उतारा हुआ है, जिसे सुजुकी बैजिंग के साथ ‘इनविक्टो’ नाम से बेचा जा रहा है।

इनोवा हाईक्रॉस में 2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ नॉन-हाइब्रिड (174 पीएस/205 एनएम) और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड (186 पीएस संयुक्त) पावरट्रेन का विकल्प दिया गया है। दोनों पावरट्रेन के साथ केवल सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो आगे वाले पहियों पर पावर सप्लाई करता है।

हाईक्रॉस एक बार फिर बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसमें इनोवा क्रिस्टा से ज्यादा फीचर दिए गए थे। इसमें एक 10-इंच टचस्क्रीन सिस्टम के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जेबीएल साउंड सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, और आगे वेंटिलेटेड सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें दूसरी पंक्ति में पावर एडजस्टमेंट और एक्सटेंडेड लेग रेस्ट के साथ ऑटोमन सीटें भी दी गई है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन-कीप असिस्ट जैसे फंक्शन मिलते हैं। अन्य फीचर में एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा, और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल है।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस अब तक की सबसे आधुनिक इनोवा है और कंपनी लॉन्च से लेकर अब तक इसकी एक लाख से ज्यादा यूनिट ग्राहकों को डिलीवर कर चुकी है। यह एमपीवी इतनी लोकप्रिय हुई कि टोयोटा को मांग पूरी करने के लिए टॉप मॉडल जेडएक्स की बुकिंग बंद करनी पड़ी।

मार्च 20223: टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की फिर से वापसी

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को पेश करने के बाद, इनोवा क्रिस्टा की बुकिंग कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। हालांकि मार्च 2023 में, टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा को फिर से पेश किया। इस बार इसे आरडीई अनुरूप 2.4-लीटर डीजल इंजन के साथ उतारा गया, जिसका पावर आउटपुट 150 पीएस और 343 एनएम था। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया। क्रिस्टा के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स नहीं दिया, क्योंकि यह इनोवा हाईक्रॉस में ही उपलब्ध था।

अपडेट इनोवा क्रिस्टा में नई ग्रिल दी गई, जबकि एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन पुरानी क्रिस्टा जैसा ही था। टोयोटा ने मौजूदा इनोवा क्रिस्टा में एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक एसी, और 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (वीएससी), एक रियरव्यू कैमरा और सभी पैसेंजर के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

एक पीढ़ी पीछे होने के बावजूद, भरोसेमंद 2.4-लीटर डीजल इंजन, बुलेटप्रूफ विश्वसनीयता और कम रख-रखाव खर्च के कारण ये कार आज भी लोकप्रिय है।

प्राइस

वर्तमान में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 19.20 लाख रुपये से 32.58 लाख रुपये, वहीं इनोवा क्रिस्टा की प्राइस 19.99 लाख रुपये से 27.18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है।

टोयोटा इनोवा के दोनों मॉडल की मांग लगातार बढ़ रही है, जो लंबे समय से चली आ रही पहचान को आगे बढ़ा रही है। चाहे फैमिली एमपीवी हो या एक भरोसेमंद टूरिस्ट व्हीकल, ज्यादातर भारतीयों ने इनोवा कार में सफर करने का अनुभव किया है।

